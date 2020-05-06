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Как проблемы со сном могут отразиться на сексе

Плохой сон влияет на работу всех органов нашего тела

сегодня, 18:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

Как проблемы со сном могут отразиться на сексе

На либидо влияет множество факторов, среди которых и постоянный недосып. И это естественно, ведь когда мы чувствуем слабость и усталость, нет никакого желания заниматься сексом. Какими проблемами это чревато?

Бессонница убивает флирт 

Зачастую флирт зависит от нашей уверенности в себе, которая базируется на чуткости восприятия ситуации, проницательности и верной оценке чьих-либо шуток. Если вы постоянно не высыпаетесь, то даже кофеин не сможет в вас пробудить все факторы, которые вызывают сексуальное желание. 

Конфликты

Хронический недосып играет весомую роль в разжигании конфликтов, которых можно избежать, если не забывать об отдыхе. Помимо этого, вместе с недостатком сна вы можете получить прицепом регулярное раздражение и ссоры на этой почве, а также нежелание принимать близко к сердцу переживания партнера, что усложняет пути к примирению.

Плохой сон ухудшает самоконтроль

Бессонная ночь действует как триггер для вспышек агрессии. Особенно, если по натуре человек подвержен эмоциональным скачкам, то нарушения со сном могут еще более пагубно сказаться на его состоянии.

Здоровый сон = здоровый секс 

Ученые доказали, что женщины теряют интерес к сексу, когда не высыпаются. Именно поэтому можно говорить о тесной связи между половым влечением и сном. Чем длительнее и здоровее ваш сон, тем более качественным будет ваш секс.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как разбудить свою сексуальную энергию.


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Источник: https://kolobok.ua/semya/psikhologiya/1829864-kak-problemy-so-snom-vliyayut-na-vash-seks-naibolee-rasprostranennye-problemy
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