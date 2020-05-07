Почему от секса в воде стоит воздержаться

Влюбленные пары постоянно пробуют внести что-то новое в свою сексуальную жизнь. Выбирают разные места, одевают разнообразную эротическую одежду и так далее. А есть и такие, которые непрочь попробовать секс в воде. Сегодня мы расскажем тебе, почему именно от такого разнообразия стоит воздержаться.

Любой водоем, будь то бассейн, озеро или море, кишат разными микроорганизмами. Конечно, и при обычном купании есть риск схлопотать инфекцию или заразиться чем-то, но во время секса этот риск вырастает в разы. Для девушек это рискованно минимум циститом, а то и различными воспалениями.

Вода смывает и природную смазку, а секс "насухую" - как-то не очень приятно. К тому же, травматично - на слизистой оболочке образуются микротрещины, отличное место обитания для микробов.



Кроме того, интимная близость в воде не предохраняет от беременности, а также от инфекций, передающихся половым путем, потому о защите забывать не стоит (особенно, если роман - курортный). С презервативами тоже не все гладко - он может легко соскользнуть, а многие средства для загара и дезинфицирующие средства разрушают материал презерватива, что тоже не очень хорошо сказывается на защите.

Хотя с другой стороны, секс в воде - отличный способ разнообразить интимную жизнь, а также освежить чувства.

Как видите, аргументов воздержаться от идеи секса в воде больше. И они куда весомее той единственной причины, которая говорит в его пользу. Также издание "Комментарии" расскажет почему проблемы со сном могут отразиться на сексе.



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