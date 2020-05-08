Топ-5 занятий, которые способны заменить секс

Не будем углубляться в причины возникновения такой ситуации, но просто представим, что в силу каких-то обстоятельств ты решил воздержаться или вообще отказаться от секса. Это довольно смелое решение. Как минимум на первых порах будет крайне нелегко. Тем не менее, если уж ты настроен решительно, мы поможем тебе пережить трудные времена.

Сегодня мы расскажем тебе, чем можно занять то время, которое высвободилось после устранения секса из твоей жизни.

Библиотека

К счастью, сегодня, чтобы прочитать пару раритетных фолиантов, вовсе не нужно идти в библиотеку – в интернете полным-полно книжных порталов. Кроме того, библиотеки славятся не только книгами – "интеллигентные" мальчики и девочки всегда находили себе пару именно там. Словом, читай дома – оно как-то спокойнее.

Спортивная секция или боевые единоборства

Получать тумаки и шишки на татами – хорошее отвлечение от мыслей о сексе. К тому же, есть вероятность того, что ты окрепнешь, возмужаешь, словом – превратишься в настоящего мужчину. Только без сногсшибательной красотки рядом.

Работа

"Прописаться" по месту работы всегда хорошо как минимум, для работодателя. Твой шеф непременно оценит тот факт, что все свободное время ты отдаешь его любимому делу. Главное – избегай общения с девушками, которые на этой самой работе нет-нет да и встретятся.

Кинотеатр

Сделаться заядлым киноманом – один из вероятных уходов от сексуальных забав. В то же время, кто, по-твоему, сидит на соседних креслах? Конечно же, они – девчонки, пришедшие сюда не только ради любви к искусству. Лучше купи себе плазменную панель в 50 дюймов и наслаждайся киношедеврами в одиночестве.

Религия

Хорошим вариантом "ухода в монастырь" станет настоящая монашеская обитель. Или же просто глубокое обращение в какую-нибудь религию, строго запрещающую адюльтеры. Тут тебе повезло – их навалом.

Выбирай занятие по душе и не здавайся. Чтоб ты не задумал, уверены, ты справишься. Также издание "Комментарии" расскажет, как проблемы со сном могут отразиться на сексе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!