Ты и представить не мог: пять невероятных фактов о сексе

Широкой публике известно о главных свойствах секса. Например, что он может заменить спортзал, улучшит работу сердца и так далее. Но это далеко не единственные интересные факты о сексе, которые следует знать хотя бы для общего развития. Сегодня мы немного расширим твой кругозор и расскажем о пяти из них.

Похудение снижает влечение



Диета приводит не только к снижению веса, но и к снижению либидо. Организм переходит к экономии ресурсов и испытывает стресс, из-за чего влечение снижается.

Он не всегда такой маленький

Мужское достоинство имеет свойство уменьшаться в размерах, если есть нехватка половых отношений. Это происходит из-за снижения уровня тестостерона. Но не все так плохо – регулярный секс способен вернуть былую славу и размер.

Носки сексу не помеха

Мало того, что носки помогут тебе сохранить ноги в тепле, они еще и повышают шансы на достижение оргазма у обоих. А бонусом служит профилактика простуды и снижение вероятности судорог в ногах.

Опасные связи



И дело не в инфекциях. Страстный секс может привести к различным травмам, от мелких до серьезных. Чаще всего это травмы кожи, ушибы, нечаянные повреждения половых органов. Но разве какой-то синяк способен перевесить всю ту пользу и приятность от занятий сексом?

Секс вместо ботокса

Люди, занимающиеся сексом не реже четырех раз в неделю внешне могут выглядеть на 12 лет моложе. Все дело в эстрогене: он делает кожу мягкой и способствует ее эластичности.

Эта информация не только позволит тебе знать больше о сексе, но и обратить эти знания себе на пользу. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти занятиях, которые способны заменить секс.

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