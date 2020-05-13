Пять негласных правил секса на одну ночь

Отправляясь на вечеринку или в бар, никогда не знаешь, вернешься ли ты домой один или в сопровождении прекрасной незнакомки, которая, также как и ты, пылает от предвкушения бурной и бессонной ночи. Все это конечно хорошо, но и как и любой другой, секс на одну ночь имеет ряд ключевых правил, которых следует придерживаться, чтобы все прошло как надо. Сегодня мы расскажем тебе о некоторых из этих правил.

Подготовка не помешает

Отправляясь на вечеринку, не забудь навести дома порядок - вдруг вернёшься не один? Положи пару свежих полотенец в ванной, постели чистое белье и добавь подушек. Ну и сделай пару тайников под матрасом и в тумбочке - презервативы понадобятся в любом случае.

Обговори планы

Секс с незнакомыми девушками должен быть по их согласию и с обнародованием твоих планов относительно нее в дальнейшем. Предупреди даму заранее (или после интима), что ночь не гарантирует отношений на годы, и свадьбу ей планировать незачем. По крайней мере, с твоей стороны это будет честно.

Задавай вопросы после

Как бы тебе ни хотелось узнать ее поближе прямо сейчас, придержи это до момента, когда вы решите переспать ещё раз. После секса как раз и поймёте, стоит ли повторить и продолжить знакомство, да и выяснить заодно, сколько у нее дома фикусов и почему ей нравится спонтанный секс.

Не сближайся

Идеальный случайный секс должен закончиться так же быстро, как вы о том договаривались - сразу после финала. Избегай милых разговорчиков, объятий и совместных завтраков - сам не заметишь, как будешь отправлять теплые сообщения с пожеланиями хорошего дня и доброго утра. Привязанность формируется достаточно быстро, так что если ты против дальнейшего совместного времяпровождения - беги сразу.

Не усложняй общение

Непринуждённо и несерьёзно - главные заповеди и прелести случайного секса. Даме абсолютно не нужно знать о твоём тяжёлом детстве и деревянных игрушках. Лучше возьми по хорошему коктейлю и поговори с ней о популярных сериалах или домашних питомцах (последнее, кстати - неплохой повод пригласить девушку познакомиться с твоим котом).

Если будешь придерживаться этих правил, то хороший секс на одну ночь тебе гарантирован. При этом риск причинить кому-то боль или пострадать самому - минимален. Также издание "Комментарии" расскажет пять невероятных фактов о сексе.

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