Пять интересных идей для летнего секса

Лето уже совсем близко. Если карантин не затянется на слишком уж долгое время, то съездить на природу, позагорать, сходить в поход и поесть шашлыков мы еще успеем. А также лето - это лишний повод внести изюминку в сексуальные отношения. Лето открывает перед нами множество новых интересных возможностей придаться страсти.

Чтобы ты не прозевал эти возможности, мы расскажем тебе о пяти оригинальных идеях для летнего секса.

Путешествие - источник новых впечатлений



Если ты собираешься в отпуск этим летом, то подойди к вопросу секса креативно. Попробуйте заняться любовью на балконе гостиницы, на арендованной шлюпке посреди озера или просто в воде в свете луны.

Фруктовое наслаждение

Лето - пора дозревания множества самых разных фруктов и ягод. Идеальное время попробовать сладкий секс и пустить в обиход клубнику и иже с ней. Можно также без особой боязни заболеть попробовать во время секса ласки ледяными кубиками, как в фильме "Горячие головы".

Колесо обозрения

Экстремальное место для секса. Получится максимально романтично, но нужно быть очень осторожным. И, конечно, лучше заниматься сексом не днем, когда вокруг бегают дети.

Дома у друзей

Вполне вероятно, что твои друзья попросят тебя присмотреть за их квартирой, покормить кота, рыбок или полить цветы, пока они будут в отпуске. Воспользуйтесь хорошей возможностью сменить обстановку - хотя это будет и квартира, но впечатления будут совсем другими.

В палатке



Летом только ленивые не ходят в походы с палатками. Чем не новое место для занятия сексом? Свежий воздух, звуки ночного леса, ни души вокруг. Только обязательно запаситесь средствами от комаров.

Уверены, эти рекомендации сделают твое лето еще более увлекательным. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти негласных правилах секса на одну ночь.

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