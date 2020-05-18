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В каких случаях секс оказывается полезней таблеток

Настало время узнать, в чем именно заключается польза секса

сегодня, 15:29
Автор:

• Зинченко Павел

В каких случаях секс оказывается полезней таблеток

О том, что секс полезен для здоровья, говорят многие. Проблема заключается в том, что очень многие мужчины и женщины не имеют конкретного представления о том, каким именно является полезное влияние секса на организм. А между прочим, оно выходит далеко за рамки хорошей физической формы и отменного самочувствия. 

Сегодня мы поговорим о том, на какие стороны нашего здоровья позитивно влияет секс.

Тряхни стариной

Один британский ученый - нейропсихолог Дэвид Уикс - 10 лет своей ученой жизни потратил на работу, целью которой было выяснить, что мужчины, занимающиеся сексом не менее 4 раз в неделю, часто выглядят моложе лет на 10. Дело в том, что во время эякуляции в кровь выбрасывается гормон роста, который "консервирует возраст". 

Выложись по полной

Несколько "результативных матчей в кровати против девушки" - и уровень стресса у вас обоих резко снизится. К примеру, в журнале Biological Psychology (считай, Playboy для ученых) сказано, что мужчины, регулярно занимавшиеся сексом перед ответственным выступлением, меньше на нем волновались, а их артериальное давление не так возрастало, быстро приходя в норму после. 

Привет, иммунитет

Налаженная половая жизнь - залог крепкого иммунитета. Во всяком случае, так считают ученые из Университета Уилкс, изучив здоровье студентов, которые каждую неделю проводили "занятия на дому".  Их уровень иммуноглобулина А был на треть выше, чем у тех, кто не занимался сексом. Соответственно, и защитные силы организма были получше. 

От всего сердца

Вдвоем вполне можно ускакать на кровати от атеросклероза и инсульта. Это не мы придумали, а специалисты организации New England Research Institutes 16 лет доказывали.  И таки выяснили, наблюдая за группой из 1165 мужчин, что те, кто занимался интимными утехами раз в месяц, страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями в 1,5 раза чаще тех, что хотя бы раз в неделю находили в себе силы на секс. Все дело в тренировке сердечной мышцы возвратно-поступательными движениями. 

В названых выше случаях действительно иногда имеет смысл ограничится хорошим сексом, а не тратиться на пилюли. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти негласных правилах секса на одну ночь.


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Источник: https://mport.ua/devuski/seks/1840470-seks-protiv-boleznej-5-dokazatelstv-chto-intim-lechit-luchshe-tabletok
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