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Сексуальная жизнь: о чем девушка непременно расскажет подругам

Будь готов к тому, что некоторые пикантные подробности станут достоянием общественности

сегодня, 15:44 653
Автор:

• Зинченко Павел

Сексуальная жизнь: о чем девушка непременно расскажет подругам

Конечно, ты вряд ли будешь в восторге, если сексуальная сторона твоей жизни станет достоянием общественности. Но тебе прийдется смириться с тем, что некоторые подробности о ней будут знать подруги твоей девушки. С этим нет смысла бороться, это неизбежно. Поэтому расслабься. А мы, со своей стороны, расскажем тебе, что в первую очередь узнают о тебе ее подруги.

Как она чувствует себя рядом с тобой

С этой категорией весьма сложно - тут вступает в дело субъективизм. Казалось бы, ты и крутую прелюдию на ее теле "играешь", и даже носки перед сексом снимаешь, а она все равно может сказать приятельницам, что не чувствует близости. Ну или наоборот, ей слишком хорошо - все зависит от множества факторов, учесть которые в полном объеме нереально. 

Насколько ты хорош 

У каждой девушки есть свой незыблемый эталон хорошего секса, по сравнению с которым все остальные партнеры - ничто. И когда она рассказывает подругам о новоприбывшем, первый вопрос - "как он по сравнению с ...?" (вставить имя эталона). И если барышня вдруг скажет, что ты еще и лучше - твоими "чарами" она сражена наповал. 

Продолжительность секса

Если в конфетно-букетном периоде степень твоей крутости как партнера определяется количеством роз / коробок конфет / поездок / свиданий, то перейдя на уровень интимных отношений, дамы измеряют все в количестве минут / часов, которые ты уделяешь сексу. Заснул сразу после оргазма - враг навеки и эгоист.  А подруги в этом найдут еще и повод для сочувствия и утешения - как ей, бедняжке, не повезло!

Распорядок сексуальной жизни

О частоте и порядке проведения сексуальных игр им нужно поговорить непременно - исключительно в исследовательских целях и для сравнения. Ну, действительно, вдруг это ненормально - заниматься оральным сексом по вторникам, а тантрическим сексом - только когда Луна убывает? 

Теперь ты знаешь, на что обратить внимание, чтобы быть на высоте во время ее общения с подругами. Также издание "Комментарии" расскажет о  пяти интересных идеях для летнего секса.


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Источник: https://mport.ua/devuski/seks/1843475-intimnaya-tema-5-detalej-seksualnoj-zhizni-o-kotorykh-ona-rasskazhet-podrugam
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