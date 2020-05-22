Ученые выяснили, может ли секс заменить беговую дорожку

Все давно знают, что секс положительно действует на организм и помогает сжечь лишние калории. Но стоит ли отказываться от физической активности, чтобы с помощью половых актов сбросить несколько килограмм? Канадские ученые также задались этим вопросом и провели эксперимент, который расставил все точки над "і".

Есть мнение, что один половой акт намного эффективнее сжигает калории, чем несколько минут на беговой дорожке. Так ли это? Для участия в эксперименте исследователи пригласили 21 пару. Оказалось, что за одну интимную близость (начиная от прелюдии и заканчивая оргазмом) мужчины сжигают 101 калорию, а женщины - 69,1. То есть, представители сильного пола тратят за минуту около 4, 2 калорий, а прекрасная половина человечества - 3, 1.

Для сравнения результатов, мужчины и женщины занимались несколько минут на беговой дорожке. И выяснилось, что бег за одну минуту помогает мужчинам сжечь 9,2 калории, а женщинам - 7,1.

Другое исследование же показало, что мужчины во время секса, который длится 6 минут, сжигают 21 калорию.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в каких случаях секс оказывается полезней таблеток.

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