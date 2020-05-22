Ученые выяснили, может ли секс заменить беговую дорожку

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9151.17
ETH/USD
203.52
LTC/USD
43.67
USD/UAH
26.96
EUR/UAH
29.45
RUB/UAH
0.37
Все давно знают, что секс положительно действует на организм и помогает сжечь лишние калории. Но стоит ли отказываться от физической активности, чтобы с помощью половых актов сбросить несколько килограмм? Канадские ученые также задались этим вопросом и провели эксперимент, который расставил все точки над "і".
Есть мнение, что один половой акт намного эффективнее сжигает калории, чем несколько минут на беговой дорожке. Так ли это? Для участия в эксперименте исследователи пригласили 21 пару. Оказалось, что за одну интимную близость (начиная от прелюдии и заканчивая оргазмом) мужчины сжигают 101 калорию, а женщины - 69,1. То есть, представители сильного пола тратят за минуту около 4, 2 калорий, а прекрасная половина человечества - 3, 1.
Для сравнения результатов, мужчины и женщины занимались несколько минут на беговой дорожке. И выяснилось, что бег за одну минуту помогает мужчинам сжечь 9,2 калории, а женщинам - 7,1.
Другое исследование же показало, что мужчины во время секса, который длится 6 минут, сжигают 21 калорию.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, в каких случаях секс оказывается полезней таблеток.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости