Какую музыку выбрать во время секса: несколько интересных советов

Многие люди любят заниматься различными делами под музыку. Кто-то не представляет себе занятий спортом без соответствующего музыкального сопровождения. Кому-то нравится решать различные домашние дела под хорошие музыкальные треки. А многие выполняют свои рабочие обязаности под качественную мотивирующую музыку. Конечно, в такой ситуации просто нельзя не вспомнить о хорошем музыкальном сопровождении, которое должно присутствовать во время сексуального акта. В связи с этим мы подскажем тебе, как правильно подбирать музыку к сексу.

Секс на одну ночь



Вы встретились в ночном клубе, выпили по паре коктейлей и без слов сели в такси, отправились к тебе домой. В таких ситуациях с какой музыкой ваш вечер начался, с такой он пусть и продолжается. То есть качовые биты R'n'B.

Вы оба изнемогаете от желания

Вариант один: ритмичная музыка. Она добавит упорядоченности вашему безобразному сексу. Согласно мнению ученых, при такой музыке учащается сердцебиение и возникают ассоциации, связанные с фрикциями.

Секс с дамой интеллигентной

Вы с ней встретились на балу или на вечеринке у Бетховена. Или в библиотеке. Она строго одета, хорошо знает историю, восхищается Елизаветой ІІ, понимает разницу между ударником и барабанщиком... Ах да: и уравнения по высшей математике щелкает как орешки. Тут вариант один: классика. Кстати, опросы, проведенные экспертами одного из журналов классической музыки, показали: женщины, которым нравится альт, отдаются на первом свидании.

Секс на первом свидании

Ну или не на первом, но вы друг друга плохо изучили. Для таких коитусов сгодится старая-добрая, неоднократно проверенная и всегда работающая Enigma. Сгодится и альбом Мадонны Erotic. Это музыка, которую знает каждый дворовой пес. По мнению сексологов, знакомая эротическая мелодия создаст непринужденную обстановку и поможет расслабиться.

Тут главное не ошибиться. Тяжело представить себе нежный романтический секс под dark metal. Хотя кто знает, может для кого-то это именно то, что нужно. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти секс скандалах в истории гражданской авиации.

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