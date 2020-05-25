Топ-5 секс скандалов в истории гражданской авиации

Чего только не происходит на борту современных самолетов! От откровенных признаний стюардесс и пилотов иногда волосы становятся дыбом. Какой на самом деле является еда в самолете, как часто в самолетах находят трупы, что на самом деле думают стюардессы о пассажирах и многое другое. Разумеется, есть в этом списке и такое явление, как секс в самолете. Предлагаем вашему вниманию пять самых невероятных историй на эту тему.

Пьяный экипаж



Пьяные члены экипажа British Airways, находясь на борту в качестве пассажиров, сначала на глазах изумленных людей распивали крепкие спиртные напитки, а затем начали вести себя крайне вызывающе: целоваться и едва ли не заниматься сексом. По крайней мере так сообщили очевидцы.

Оральный секс

В 2009 году в результате сексуального скандала были уволены стюардесса и пилот гонконгской авиакомпании Cathay Pacific, которые занимались на борту самолета оральным сексом. Интимные снимки попали в сеть и мгновенно разошлись по местным СМИ.

Звезда "Гарри Поттера"

Звезда "Гарри Поттера" — актер Рэйф Файнс, исполнивший роль Лорда Волан-де-Морта, — также стал участником громкой истории. В 2007 году его поймали на сексе с 38-летней стюардессой компании Qantas, австралийкой Лизой Робертсон. По признанию Робертсон, этим они занимались в туалете.

Стюарды тоже плачут

Стать жертвой сексуального домогательства могут не только стюардессы, но и стюарды. 25-летняя английская учительница Кэтрин Голдберг, летевшая из Южной Африки в Англию, сперва выпила пинту виски, а затем начала предлагать секс стюарду. Для того чтобы подчеркнуть серьезность своих намерений, она ухватила мужчину за пах.

Авиарейсы VS карьера модели



А вот 30-летнюю сотрудницу Турецких авиалиний Зухал Сенгул уволили после того, как руководство компании узнало о модельном хобби стюардессы. В свободное от полетов время девушка позировала в нижнем белье для известных модных журналов.

Все это весело, но все таки стать очевидцем подобного проишествия не очень приятно. Надеемся, с тобой это не произойдет. Также издание "Комментарии" расскажет о главных правила выживания при крушении самолета.

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