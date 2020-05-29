8 эрогенных зон на теле мужчины, о которых часто забывают женщины

Удовольствие от секса во многом зависит не только от самого процесса интимной близости, но и от предварительных ласк. На теле мужчины скрыто множество эрогенных зон, прикосновения к которым способны разбудить в нем желание близости. Иногда женщины о них забывают. И совершенно напрасно. Следующие советы пригодятся женщинам, которые хотят стать для своего мужчины максимально желанными.

Пальцы на ногах

Скорее всего, мужчина будет крайне удивлен, когда вы начнете ласкать языком пальцы на его ногах. Во-первых, для него это станет неожиданностью. Во-вторых, очень приятной неожиданностью. Затем постепенно вы можете подниматься вверх, пока не достигните желаемого результата.

Волосы

Мужчинам нравится, когда женщина играет его волосами и запускает в них пальцы. На коже на голове достаточно много нервных окончаний. Нужные импульсы очень быстро передадутся, куда нужно.

Бедра

Особое внимание следует уделить внутренней поверхности бедра. Даже обычные прикосновения в этой зоне обещают мужчине массу удовольствия. А если сделать легкий массаж с помощью губ и языка, то интимной близости точно будет не избежать.

Простата

Многие женщины напрасно забывают об этом мужском органе. Если простимулировать ее через анальное отверстие, мужчина останется очень доволен. Но не забудьте взять побольше смазки.

Нижняя губа

Поцелуи сексуальны сами по себе. Попробуй их немного разнообразить и возьми себе в привычку иногда покусывать нижнюю губу партнера. Главное, не переусердствовать.

Шея

Адамово яблоко всегда было мощнейшей эрогенной зоной. Главное, правильно ее стимулировать. Можно попробовать помассировать данную зону с помощью круговых движений языка.

Уши

Об этой эрогенной зоне мужчин знают, пожалуй, все. Если нежно целовать и покусывать мочки уха, реакция себя ждать не заставит.

Соски

Да-да. Особой чувствительностью наделены не только женские соски. Мужские иногда могут быть гораздо чувствительнее. Дай волю фантазии и продолжение гарантированно.

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