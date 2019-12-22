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Тина Кароль представила свой первый аромат

Дебютный парфюм получил название "Tina by Tina Karol"

сегодня, 15:40
Автор:

• Ростопира Наталья

На днях известная поп-дива украинской эстрады Тина Кароль презентовала собственный аромат. Известно. что дебютный парфюм получил название "Tina by Tina Karol". Презентация духов прошла в магазине косметики и парфюмерии "Бомонд" в киевском ЦУМ.

"Мне хотелось создать такой аромат, чтобы он нравился самим девушкам, но одев его на себя они влюбляли бы в себя своих вторых половинок. Знаю, как создавать песни, а духи - это мелодия нашей души, поэтому мой первый парфюм легкий, сладкий и будоражащий сознание. Кокетство в моде", - поделилась артистка.

Известно, что аромат Tina by Tina Karol поступит в продажу во всех магазинах косметики и парфюмерии "Бомонд". Кроме того, его можно будет приобрести на сольных концертах певицы. Стоит отметить, что ранее Кароль уже выпускала бьюти-продукты. Так, красная помада побила рекорды продаж, ее распродали на концертах певицы всего за пару месяцев, поэтому она так и не попала на прилавки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 40-летняя американская актриса и модель Кейт Хадсон создала собственный бренд алкоголя. Так, презентация водки King St. Vodka состоялась в одном из ресторанов Нью-Йорка.


Источник: https://www.instagram.com/tina_karol/?hl=uk
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