Тина Кароль представила свой первый аромат

На днях известная поп-дива украинской эстрады Тина Кароль презентовала собственный аромат. Известно. что дебютный парфюм получил название "Tina by Tina Karol". Презентация духов прошла в магазине косметики и парфюмерии "Бомонд" в киевском ЦУМ.

"Мне хотелось создать такой аромат, чтобы он нравился самим девушкам, но одев его на себя они влюбляли бы в себя своих вторых половинок. Знаю, как создавать песни, а духи - это мелодия нашей души, поэтому мой первый парфюм легкий, сладкий и будоражащий сознание. Кокетство в моде", - поделилась артистка.

Известно, что аромат Tina by Tina Karol поступит в продажу во всех магазинах косметики и парфюмерии "Бомонд". Кроме того, его можно будет приобрести на сольных концертах певицы. Стоит отметить, что ранее Кароль уже выпускала бьюти-продукты. Так, красная помада побила рекорды продаж, ее распродали на концертах певицы всего за пару месяцев, поэтому она так и не попала на прилавки.

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