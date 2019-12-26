Кортни Кардашьян оказалась в списке любителей "кровавых процедур"

О процедуре красоты "кровавое лицо" 39-летняя популярная инста-дива Ким Кардашьян рассказала своим поклонникам еще в 2013 году. Тогда селебрити поделилась с многомиллионным подписчикам, какие процедуры по уходу за лицом она делает у своего косметолога Джейсона Даймонда.

Так, метод предусматривает, что доктор вводит под кожу собственную кровь пациента. Стоит отметить, что процедура сопровождается сильными болями, но результат, со слов пациенток,того стоит. Предполагается, что инъекция повысит защитные функции эпидермиса, а также улучшит обменные процессы, которые способствуют мгновенному омоложению.

И вот, 40-летняя Кортни Кардашьян не так давно последовала примеру Ким, сделав "вампирский лифтинг". Соответствующее видео звездная сестра опубликовала в Insta-сторис.

Интересно, что ее сестра Ким не так давно призналась, что жалеет о том, что решилась на специфическую процедуру: "Такие эксперименты точно не для меня, хотя я знаю, какую пользу приносят такие инъекции для вашей кожи. Кортни — большой фанат Blood facial и я знаю многих других людей, которые тоже любят это".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что дочь Кардашьян получила дорогие подарки на Рождество.

