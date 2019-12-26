Сумка за 10 тысяч долларов и жакет Майкла Джексона: дочь Кардашьян получила дорогие подарки на Рождество

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Всемирноизвестная инста-дива Ким Кардашьян не жалеет денег на подарки своим родственникам, а также часто балует своих детей. Так, модель поделилась со своими поклонниками, что ее дети в рождественское утро нашли под елкой. Известно, что Ким подарила своей 6-летней дочери Норт эксклюзивный жакет, который принадлежал поп-легенде Майклу Джексону. Вещь обошлась селебрети в 65 тысяч долларов.
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