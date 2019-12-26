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Сумка за 10 тысяч долларов и жакет Майкла Джексона: дочь Кардашьян получила дорогие подарки на Рождество

6-летняя дочь Кардашьян получила подарок, общей стоимостью в 75 тыс. долларов

сегодня, 18:10
Автор:

• Ростопира Наталья

Всемирноизвестная инста-дива Ким Кардашьян не жалеет денег на подарки своим родственникам, а также часто балует своих детей. Так, модель поделилась со своими поклонниками, что ее дети в рождественское утро нашли под елкой. Известно, что Ким подарила своей 6-летней дочери Норт эксклюзивный жакет, который принадлежал поп-легенде Майклу Джексону. Вещь обошлась селебрети в 65 тысяч долларов.

39-летняя Кардашьян поделилась, что Норт является преданной фанаткой Майкла Джексона. Кроме того, Норт получила в подарок и сумочку знаменитой модели Birkin от Hermes, стоимостью в 10 тысяч долларов. По всей видимости, модный аксессуар белого цвета пришелся девочке по душе, так как она часто предстает на снимках папарацци с этой сумочкой.
А вот, годовалая племянница Ким, дочь ее младшей сестры Кайли Дженнер, получила в подарок собственный двухэтажный домик для игр. В нем имеется игрушечная кухня, балкон, фальшивый камин и настоящий кондиционер. 
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в адрес 39-летней Ким Кардашьян посыпались обвинения в расизме.

Источник: https://www.instagram.com/kimkardashian/?hl=uk
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