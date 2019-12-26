Сумка за 10 тысяч долларов и жакет Майкла Джексона: дочь Кардашьян получила дорогие подарки на Рождество

Всемирноизвестная инста-дива Ким Кардашьян не жалеет денег на подарки своим родственникам, а также часто балует своих детей. Так, модель поделилась со своими поклонниками, что ее дети в рождественское утро нашли под елкой. Известно, что Ким подарила своей 6-летней дочери Норт эксклюзивный жакет, который принадлежал поп-легенде Майклу Джексону. Вещь обошлась селебрети в 65 тысяч долларов.

39-летняя Кардашьян поделилась, что Норт является преданной фанаткой Майкла Джексона. Кроме того, Норт получила в подарок и сумочку знаменитой модели Birkin от Hermes, стоимостью в 10 тысяч долларов. По всей видимости, модный аксессуар белого цвета пришелся девочке по душе, так как она часто предстает на снимках папарацци с этой сумочкой.

А вот, годовалая племянница Ким, дочь ее младшей сестры Кайли Дженнер, получила в подарок собственный двухэтажный домик для игр. В нем имеется игрушечная кухня, балкон, фальшивый камин и настоящий кондиционер.