Притворяется чернокожей: в Ким Кардашьян посыпались новые обвинения

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Не так давно 39-летняя американская теле-звезда Ким Кардашьян снялась для обложки журнала 7Hollywood. Известно, что звезда предстала в образе Элизабет Тейлор. Однако фотографии вызвали бурную реакцию, и в адрес Ким посыпались обвинения в расизме. По мнению интернет-пользователей звезда реалити-шоу слишком часто, навязчиво и неуместно использует блэкфейс.
Стоит отметить, что тон кожи Кардашьян на снимках выглядит темнее, чем обычно. Вероятно, так получилось из-за света, однако пользователи Twitter так не считают: "Почему ты выглядишь такой черной?", "Смешанные дети не делают тебя черной женщиной. И борьба за тюремную реформу не дает тебе на это разрешения тоже", "Не надо говорить мне о загаре. Ким Кардашьян использует блэкфейс".
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