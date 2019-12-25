Притворяется чернокожей: в Ким Кардашьян посыпались новые обвинения

Не так давно 39-летняя американская теле-звезда Ким Кардашьян снялась для обложки журнала 7Hollywood. Известно, что звезда предстала в образе Элизабет Тейлор. Однако фотографии вызвали бурную реакцию, и в адрес Ким посыпались обвинения в расизме. По мнению интернет-пользователей звезда реалити-шоу слишком часто, навязчиво и неуместно использует блэкфейс.

"Почему ты выглядишь такой черной?",

"Смешанные дети не делают тебя черной женщиной. И борьба за тюремную реформу не дает тебе на это разрешения тоже",

"Не надо говорить мне о загаре. Ким Кардашьян использует блэкфейс".

Стоит отметить, что тон кожи Кардашьян на снимках выглядит темнее, чем обычно. Вероятно, так получилось из-за света, однако пользователи Twitter так не считают:



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что члены звездного семейства Кардашьян - Дженнер уже поздравили друг друга с Рождеством и обменялись подарками. Так, на своем официальном YouTube-канале 22-летняя Кайли Дженнер уже опубликовала новый праздничный влог. В видеоролике миллиардерша рассказала, какие подарки на Рождество получила ее годовалая дочь. Оказалось, что Сторми стала самой юной владелицей недвижимости в их семействе.



