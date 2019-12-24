Подарили дом: годовалая дочь Кайли Дженнер получила подарки на Рождество

Члены звездного семейства Кардашьян - Дженнер уже поздравили друг друга с Рождеством и обменялись подарками. Так, на своем официальном YouTube-канале 22-летняя Кайли Дженнер уже опубликовала новый праздничный влог. В видеоролике миллиардерша рассказала, какие подарки на Рождество получила ее годовалая дочь. Оказалось, что Сторми стала самой юной владелицей недвижимости в их семействе. Такой необычный сюрприз своей внучке сделала Крис Дженнер.

"С утра моя мама порадовала Сторми замечательным рождественским подарком. Она подарила ей мини-дом, который она обустроила и поставила у нас во дворе", - поделилась Кайли.

Так, 64-летняя Крис хотела воссоздать для Сторми домик, в котором росла ее мама Кайли. "Я связалась с новой владелицей нашего старого дома. Мы договорились с ней о том, что я наполняю ее дом новой мебелью, а она отдает мне старую. Просто для меня это напоминание о том времени, когда ты была маленькой девочкой", - трогательно рассказала Крис.

Крис также отметила, что некоторые предметы интерьера мастерам пришлось реставрировать. Так, в собственном доме у Сторми есть чердак, игрушечный камин и другие составляющие интерьера настоящего дома.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 39-летняя Ким Кардашьян подошла нестандартно к выбору рождественских презентов для своей матери, Крис Дженнер и пятерым сестрам.



