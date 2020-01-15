Названы новые тренды в окрашивании волос на 2020 год

Психологи говорят, что начинать новый год стоит с чего-то знакомого и приятного — уютных привычек, на которые вам давно не хватало времени: просмотр новых сериалов, поездки к родственникам, бесконечные ужины с друзьями, хорошая музыка. А вот в образе эксперты советуют попробовать что-то новое.

В этом году палитра для волос продолжает черпать вдохновение в еде и напитках, так что представляем вам на рассмотрение самые вкусные оттенки, которые подойдут любому цветотипу.

Латте с куркумой

Если в прошлом году топовые стилисты делали ставку на тыквенный латте (как в меню, так и в палитре для волос), то в этом году его оттенок обещает немного измениться — на латте с куркумой. Известный колорист Кейт Рейд, работающая с голливудскими звездами, утверждает, что с наступлением зимы обладательницы холодного блонда захотят более теплых оттенков с золотыми и абрикосовыми тонами, и к лету эта тенденция лишь усилится.





Помадка из заварного крема

Десерты из заварного крема могут стать вашей любимой позицией как в рейтинге лакомств к чаю, так и в окрашивании волос для блондинок. Плюс в том, что этот сладкий тон подойдет обладательницам совсем светлого золотистого блонда, так и тем, кто люби теплые оттенки средней насыщенности. Так, не внося резких перемен в образ, вы сможете освежить свою прическу и придать волосам более здоровый натуральный оттенок.





Пунш с корицей

Желание достичь уюта и расслабления, свернувшись клубочком у камина с пряным пуншем в руке, в следующем году перенесется из лайфстайла в бьюти-сферу. Каштановые и русые волосы приобретут нотки корицы и красного дерева, которые призваны обеспечить именно такой хюгге-эффект в образе.





Грибной пирог

В 2019 году популярность пепельных оттенков ушла на спад, но в этом году она снова обретет популярность, адаптируясь в благородной коричневой гамме — грибных оттенках. Именно такие землянистые цвета подойдут для того, чтобы освежить цвет волос брюнеток по всей длине, либо заставить их играть на солнце пепельными бликами.





Вино пино-нуар

Основатель известных в США салонов Warren Tricomi Эдвард Трикоми советует искать вдохновение для окрашивания на дне бутылки. По его прогнозам, следующая осень пройдет под эгидой оттенков красного вина из Бургундии. Секрет успеха этого оттенка еще и в том, что он подходит всем типами кожи — хоть фарфоровой, хоть оливковой или золотистой, придавая образу драматичности.





Смор

Смор — это любимый с детства американский десерт, который является традиционным угощением в лагере у костра. Он состоит из двух крекеров между которыми начинка с прослойками из маршмэллоу и шоколада. Так вот, смор — это новый трендовый тип окрашивания волос, который подразумевает комбинацию из коричневого тона у корней волос, золотистых бликов по длине и светлых кончиков — как запеченный маршмеллоу.





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