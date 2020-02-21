Неотразимые красавицы с разных уголков мира

Представители любой национальности скажут, что их девушки самые красивые. Разумеется, они будут правы. Но нет смысла спорить, что представительницы некоторых народов покорили своей красотой сердца мужчин во многих уголках земного шара.

Сегодня мы поговорим о пяти странах, в которых живут самые красивые девушки. Чтобы добавить в этот рейтинг больше экзотики, мы не включили в него ни одного европейского государства.

Филиппины





Именно девушки из этой страны неоднократно являлись победительницами международных конкурсов красоты. За счет соединения сразу трех рас - австралоидной, монголоидной и европеоидной, филиппинки наделены очень интересной внешностью. Также мужчинам на заметку - филиппинки считаются очень хорошими домохозяйками..

США





На улицах Майями и Нью-Йорка можно встретить истинных американок - ухоженных, веселых, модных и независимых. Яркими представительницами являются такие знаменитости, как Анджелина Джоли, Скарлетт Йоханссон, Шарлиз Терон и, конечно же, подавляющая часть знаменитых моделей Victoria’s Secret.

Венесуэла





Венесуэлки наделены необычно экзотической внешностью. У них тонкие тела и утонченная фигура, которые способны покорять сердца мужчин, а также занимать призовые места в мировых конкурсах красоты.

Колумбия





Сексуальные колумбийки гордятся своим происхождением. Действительно, где же еще можно увидеть столь соблазнительные формы? Они красивы, притягательны, чувственны и любвеобильны. Не веришь? Только взгляни на Шакиру или Софию Вергару, и все станет ясно.

Бразилия





От этих аппетитных форм невозможно оторвать глаз! Бразильянки стали популярны благодаря знаменитым ежегодным карнавалам и эффектным костюмам, которые подчеркивают их пышные ягодицы и грудь. Бразильские девушки также входят в состав ангелов Victoria’s Secret и по количеству уступают только американкам.

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