Берем на заметку: какие челки будут актуальны в 2020 году

Уже совсем скоро весна, поэтому пришло время обновить не только гардероб, но и прическу. Если вы не решаетесь на кардинальные изменения, тогда можно слегка обновить стрижку, чтобы придать своему образу свежести и новизны. Что скажете насчет челки? Вот несколько актуальных вариантов 2020 года.

Челка в стиле 1970-х

И наряды, и укладки 70-х годов снова в центре внимания, поэтому не бойтесь экспериментировать. Челка в таком стиле зрительно удлиняет лицо и прекрасно подойдет обладательницам длинных волос.





Кудрявая челка

Эксперты говорят, что такой вариант челки придает образу игривости и легкости, поэтому "кудряшкам" не стоит переживать из-за того, как правильно уложить эту челку и как долго ее отращивать. Смысл в том, что ничего делать не нужно.





Микрочелка

В этом сезоне в тренде остается микрочелка, которая открывает лицо, визуально омолаживает и подходит ко всем прическам. А лучше всего она будет смотреться на девушках, которые предпочитают классическое каре.





Рваная челка

Длинная прореженная челка в стиле гранж, чуть закрывающая глаза, тоже универсальна и гармонично вписывается в любой образ — как с градуированным каре, так и с длинными волосами.





Ранее издание "Комментарии" сообщали о том, какие тренды в окрашивании волос актуальны в 2020 году.

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