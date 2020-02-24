Берем на заметку: какие челки будут актуальны в 2020 году

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Уже совсем скоро весна, поэтому пришло время обновить не только гардероб, но и прическу. Если вы не решаетесь на кардинальные изменения, тогда можно слегка обновить стрижку, чтобы придать своему образу свежести и новизны. Что скажете насчет челки? Вот несколько актуальных вариантов 2020 года.
Челка в стиле 1970-х
И наряды, и укладки 70-х годов снова в центре внимания, поэтому не бойтесь экспериментировать. Челка в таком стиле зрительно удлиняет лицо и прекрасно подойдет обладательницам длинных волос.
Кудрявая челка
Эксперты говорят, что такой вариант челки придает образу игривости и легкости, поэтому "кудряшкам" не стоит переживать из-за того, как правильно уложить эту челку и как долго ее отращивать. Смысл в том, что ничего делать не нужно.
Микрочелка
В этом сезоне в тренде остается микрочелка, которая открывает лицо, визуально омолаживает и подходит ко всем прическам. А лучше всего она будет смотреться на девушках, которые предпочитают классическое каре.
Рваная челка
Длинная прореженная челка в стиле гранж, чуть закрывающая глаза, тоже универсальна и гармонично вписывается в любой образ — как с градуированным каре, так и с длинными волосами.
Ранее издание "Комментарии" сообщали о том, какие тренды в окрашивании волос актуальны в 2020 году.
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