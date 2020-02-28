Маникюр с сухоцветами: новый бьюти-тренд этой весны

Прекрасной идеей для дизайна ногтей на эту весну станет использование натуральных материалов - сухих цветов. Именно такие нежные, хрупкие цветочки придают особую прелесть и очарование маникюру, и соответственно, его владелице.

Многие нейл-мастера в своей работе прибегают к такому необычную дизайну. Этот натуральный продукт имеет разные формы и расцветки. Дизайн с сухоцветами подойдет к воздушным платьям, ситцевым сарафанам и образам в стиле бохо, даже для повседневного образа с джинсами и футболкой можно подобрать что-то необычное и красивое.

Известно, что подложка для покрытия такого маникюра не должна быть очень яркой, лучше использовать пастельную цветовую гамму: персиковый, розовый или кремовый.

Дизайны с сухоцветами подойдут для девушек, которые не любят быть в центре внимания, но в тоже время очень креативно и оригинально подходят к созданию своего образа. Идеальный вариант – классический французский маникюр, дополненный элементами засушенных растений.

К слову, сухоцветы продаются во многих специализированных косметических магазинах, но при желании, можно попробовать засушить их самостоятельно.





Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какой цвет маникюра в этом году будем самым популярным.





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