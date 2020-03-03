Прически для офиса, которые можно сделать за 5 минут

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Для многих женщин утро начинается с настоящего марафона: нужно приготовить завтрак, сходить в душ, просмотреть сообщения в социальной сети и, конечно же, привести себя в порядок. Обычно на красивую прическу времени не остается, а именно она задает нам настроения и является изюминкой образа.
Мальвина, завязанная лентой
Эта прическа займет у вас не больше трех минут. Все, что нужно - это помыть и высушить волосы, а потом передние пряди заколоть назад с помощью красивой ленточки в виде бантика или другой заколки. Такая прическа придаст вашему образу элегантности и шика.
Пучок с пляжными локонами
Создать "пляжную" прическу можно быстро и эффективно с помощью спрея с соленой водой. Если вы хотите выглядеть так, словно только что вернулись с моря, тогда нанесите спрей на волосы и распушите его пальцами, создавая эффект небрежности. После того, как волосы станут объемнее, соберите их в низкий пучок.
Пучок, подвязанный лентой
Если вы не успеваете помыть голову, тогда ловите следующий лайфхак. На корни волос нанесите сухой шампунь, а локоны соберите в пучок и с помощью геля создайте эффект мокрых волос. А вдоль линии лба завяжите красивую повязку.
Низкий хвост
Самая быстрая, но не менее привлекательная прическа, чем остальные. На влажные корни волос нанесите спрей для увеличения объема, затем соберите все пряди в низкий расслабленный хвостик, закрепив его заколкой или резинкой.
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