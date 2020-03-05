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Солнцезащитные очки для мужчин: несколько интересных моделей

Мужские солнцезащитные очки на разные случаи пляжной жизни

сегодня, 16:53
Автор:

• Зинченко Павел

Солнцезащитные очки для мужчин: несколько интересных моделей

Подобрать темные очки - это целое искусство. Многое зависит от того, как ты планируешь проводить время: на корабле, на пляже или займешся серфингом. С помощью этой статьи ты можешь выбрать солнцезащитные очки специально для своих нужд.

Просто турист на один день

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Очки-авиаторы очень популярны сегодня. Ты вполне можешь следовать этой моде. Практически универсальная форма и черепаховые дужки к лицу почти каждому. Очень неприхотливы к сочетаниям одежды.

Побродить вдоль берега

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Эти традиционные очки прочной конструкции в клубном стиле никогда не устареют. Они весьма хорошо смотрятся на лицах людей любого возраста. Особый шарм их дизайну придают темные глазницы. Одень с этими очками что-то вязаное, классическую рубашку и шорты в морском стиле.

Для моряка

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Конструкция создавалась специально для ношения на борту судна. Они не упадут с твоего лица даже в условиях сильной качки. Кроме того, линзы этих очков устроены так, что они защищают и от боковых солнечных лучей.

Для пассажиров первого класса

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Слабая затемненность их стекол указывает на то, что они особенно хороши в туманный день. В них очень удобно пить пиво на палубе роскошной парусной яхты, наблюдая живописный закат солнца, или ужинать вдвоем с девушкой в прибрежном ресторанчике накануне совместной ночи.

Серфингист

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Белый песок и отражение от набегающей волны могут в какой-то момент ослепить. Эти очки спроектированы чтобы избежать этого. Надень шорты от Camou и расстегни на груди рубашку – и тебя примут за серфингиста 1950-х. Полный винтаж!

Также издание "Комментарии" расскажет, какие напитки подавали на борту "Титаника".


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Источник: https://mport.ua/lajfstajl/style/770418-ochki-dlja-muzhchiny-vyberi-stekla-na-osen
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