Какие напитки подавали на борту печально известного "Титаника"

"Даже Бог не сможет потопить этот корабль". Именно под этим лозунгом выходил в свое первое и последнее плавание знаменитый пассажирский лайнер "Титаник". Судно затонуло в результате столкновения с айсбергом на пятый день своего плавания 15 апреля 1922 года. Его можно было смело назвать плавучим отелем - восемь палуб, спортивный зал, турецкие бани, корт для сквоша, четыре ресторана, два бара и 416 кают первого класса.

Интерьер был роскошным - позолота, шелк, муранское стекло. Такими же роскошными можно назвать еду и напитки, которые подавались на корабле. В распоряжении ученых сохранилось меню с "Титаника". Дело в том, что пассажиры и члены команды забывали меню в карманах или отправляли в письмах домой.





Для первого класса нормой считался обед из десяти блюд. Он мог включать легкий суп, цыпленка в кремовом соусе и устрицы. Ко всему этому обязательно подавался бокал вина. В винный погреб корабля загрузили около тысячи бутылок шампанского и бордо. В барах и ресторанах находились еще 850 бутылок.

Одним из самых популярных коктейлей на борту был Punch à la Romaine, который изобрел знаменитый французский шеф-повар Жан Огюсто Эскофье. Он представлял собой смесь рома, шампанского, лимонного и апельсинового сока, взбитых белков и колотого льда. Коктейль подавали как отрезвляющее средство между столь обильными приемам пищи.

Как сообщало издание "Комментарии", пивом с древним ингредиентом угощают в Израиле.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!