Как ухаживать за волосами, чтобы они не электризовались

Пожалуй, каждой женщине известна проблема электризации волос, когда они торчат в разные стороны и отказываются ложиться в прическу. Но не стоит паниковать, решить ситуацию поможет правильный уход.

Увлажняйте волосы

Зимой у многих женщин начинают электризоваться волосы, поэтому в холодный период их стоит дополнительно увлажнять и обогащать питательными веществами. Перейдите на шампунь и кондиционер для сухих волос, чтобы обеспечить им дополнительную защиту.

Используйте специальный спрей

Приобретите в магазине спрей, который снимает статическое электричество. Только не увлекайтесь им, чтобы не испортить "свежесть" волос.

Откажитесь от фена

На электризацию волос влияет чрезмерное использование фена, потому что горячий воздух сильно пересушивает волосы, повреждая их структуру. Если не можете обойтись без этого прибора, тогда снизьте температуру нагрева до минимума.

Используйте расчески из натуральных материалов

Самые лучшие – деревянные с натуральной щетиной, от них волосы электризуются меньше. В продаже также есть расчески из антистатического пластика со специальным покрытием.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какое средство предотвратит выпадение волос.

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