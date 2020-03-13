Как создать стильный и элегантный образ: пять важных деталей

Если созданный вами образ кажется скучным, попробуйте обратить внимание на важные, хоть и мелкие детали. Особой разницы в ценах на вещи нет, но всю ситуацию может кардинально изменить несколько простых решений.

Маникюр

Руки всегда должны выглядеть опрятно, поэтому вовремя посещайте своего нейл-мастера или самостоятельно делайте себе маникюр. Не обязательно выбирать самые трендовые дизайны и модные оттенки, правилом хорошего тона является просто "свежий" маникюр.

Аксессуары

Любой образ можно преобразить, добавив несколько стильных и модных украшений. И это не обязательно должны быть ювелирные изделия с бриллиантами. Сегодня выбор бижутерии так широк, что каждая женщина может найти пару интересных вещиц для себя. Но с аксессуарами главное не переусердствовать, они должны гармонично сочетаться.

Качественные вещи

Во время шопинга внимательно осматривайте вещи, выбирайте качество, а не количество, но при этом и не гонитесь за брендами. Нередко громкое имя – только слова. Взвешивайте все плюсы и минусы, а только потом принимайте оптимальное решение для себя.

Качественная обувь

Не стоит заставлять полку дешевой обувью, которую нужно выбрасывать уже через месяц. Присмотрите качественные кожаные ботинки, которые будут хорошо сидеть на ноге и такой выбор будет более удачным.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие вещи стоит выбросить из своего гардероба.

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