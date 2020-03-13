Нестандартные идеи для французского маникюра

Классический французский маникюр получил новую реинкарнацию. Вас ждет несколько оригинальных вариантов, которые освежат традиционный подход к френчу.

Радужный маникюр

Не бойтесь экспериментировать и удивлять. Возьмите за основу для маникюра черный лак и добавьте пару ярких полос, например, желтого, зеленого, розового, красного и других цветов. Такой маникюр выглядит необычно и оригинально!





Тонкая линия

В последнее время минимализм в маникюре - популярный тренд, поэтому старайтесь его использовать в французском маникюре. А почему бы и нет? Черная тонкая полоса — самое просто решение, можете придумать множество своих вариантов.





Двойное попадание

Кто сказал, что количество полосок четко регламентировано? Нет ничего страшного в том, что вы дополните верхний белый слой бежевым. Смотрится не так избито, а делать всего чуть-чуть сложнее.





Супрематизм на ногтях

Разноцветные линии и геометрические фигуры давно занимают первые строчки в хит-параде нейл-трендов. Чем не способ преобразить скучный френч?





Металлический акцент

Мягкий блеск металлика сразу превратит французский маникюр из варианта на каждый день в праздничный. Особенно удачно будет смотреться микс оттенков.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что этой весной набирает популярность маникюр с сухоцветами.

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