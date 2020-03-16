ТОП-5 хитростей для вашей ежедневной красоты

Каждая женщина хочет всегда выглядеть ухоженной и красивой, а для этого стоит прибегать к различным бьюти-процедурам. Есть несколько хитростей, которые помогут вам всегда выглядеть превосходно и тратить на это минимум времени.

Легкий макияж

Самый главный тренд в макияже - это естественность, поэтому откажитесь от ярких теней, привлекающих внимание. Для создания легкого макияжа вам потребуется тональный крем, румяны, консилер и губная помада. Сделать себе экспресс мейк ап можно и за 5 минут, и он будет максимально подчеркивать вашу естественность.

Ночное увлажнение

Не забывайте ухаживать за кожей вечером. Подберите себе увлажняющие средства и маски для лица, которые будут снимать усталость и поддерживать кожу в тонусе. Эта хитрость поможет сохранить желаемый эффект до самого утра, а после пробуждения достаточно будет умыться и наслаждаться отдохнувшей, хорошо увлажненной кожей.

Вечерний душ

Некоторые девушки предпочитают мыть голову вечером, потому что утром их волосы идеально уложены. Такая процедура позволяет экономить утренние минуты. Но не всем подходит такой вариант, ведь у других после пробуждения волосы могут торчать в разные стороны и придется снова бежать в душ.

Сухой шампунь

Это средство способно выручить в любых ситуациях. Компоненты, входящие в состав сухого шампуня, быстро очищают волосы и придают им небольшой объем. Но не злоупотребляйте этим средством, ведь оно может и повредить структуру волос.

Патчи перед сном

Многие женщины сталкиваются с отечностью и темными кругами под глазами. Эта проблема существенно портит внешний вид, но избавиться от нее можно легко и просто с помощью патчей. Утром ваша кожа будет чистой и сияющей.

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