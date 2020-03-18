Деньги на ветер: какая косметика абсолютно бесполезна

Крупные косметические бренды регулярно радуют покупателей своими новинками, используя оригинальные упаковки и разрабатывая новые составы средств. Однако, не вся косметика приносит пользу и ожидаемый результат, есть средства, которые абсолютно не работают.

Омолаживающие сыворотки

Многие женщины верят красивой рекламе и отдают большую сумму денег за омолаживающую сыворотку, которая якобы должна убрать 5-10 лет. Но ни одно средство не способно проникнуть в глубокие слои кожи, чтобы достичь такого эффекта. Если результат и будет, то кратковременный и только из-за того, что кожа увлажняется и смотрится более эластичной.

Антицеллюлитный средства

Если вы думаете, что с помощью дорогущего антицеллюлитного крема избавитесь от проблемы - спешим вас расстроить. Такие средства не работают, если не подходить к ситуации комплексно. Если вы хотите избавиться от "апельсиновой корочки" тогда пересмотрите рацион, займитесь спортом, пейте больше жидкости, вот тогда результат будет.

Шампунь против перхоти

Перхоть - распространенная проблема, с которой сталкиваются как женщины, так и мужчины. Но шампунь не сможет ее полноценно решить. Нужно выяснить причину проблемы, а потом бороться с последствиями, а не наоборот. Сходите к дерматологу и купите лечебное средство.

Блеск для губ

Косметические компании создали блески для губ различных оттенков, структуры, ароматов и прочего, но к сожалению, они не приносят ощутимой пользы. Если хотите, чтобы губы были нежными и блестели, тогда используйте кокосовое масло или мед - они дадут необходимое увлажнение и питание.

Отбеливающая косметика

Такие средства - прямой обман покупателей, потому что они не способны изменить цвет кожи лица. Максимально можно достичь результата, когда кожа будет выглядеть бледной, но даже он достаточно кратковременный.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему нельзя использовать просроченную косметику.

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