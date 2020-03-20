Маникюр в стиле минимализм: идеи для тех, кто не любит яркий дизайн

Со временем, маникюр с яркими оттенками и стразами надоедает и хочется чего-то спокойного, не сложного и стильного. Современные нейл-мастера в таких случаях предлагают выполнить маникюр в стиле минимализма. Этот дизайн ноготком сейчас является актуальным.

Нюдовый

Это простота и естественность – два направления, характеризующих вектор современной моды. Самыми популярными нюдовыми цветами в маникюре признаны: бледно сиреневый, нежно розовый, топленное молоко, кофе, пепельный, молочный. Такой маникюр способен подчеркнуть любой образ, добавив в него нотку грации, нежности и чувства стиля.





Французский

Классика всегда в моде! Такой дизайн подчеркнет вашу элегантность и лаконичность. Фон ногтя можно сделать в любом цвете, ведь многие женщины хотят экспериментировать.





Минималистичный

Не нужно каждый ноготок украшать стразами, блестками или другим декором, чтобы маникюр выглядел дорого, на самом деле, эффект будет совсем обратный. Мужчин привлекает лаконичный дизайн, к примеру геометрия.





Красный

Это также классика жанра. Однотонное покрытие в алом или винном тоне выглядит страстно и привлекательно.





Незаметный

Ногти могут выглядеть ухоженно и стильно даже с прозрачным покрытием, максимально приближенном к естественному оттенку.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, как восстановить ногти после снятия гель-лака.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!