Язык

Українська

Русский

Coinspot 20.03.2020

BTC/USD

6420.72

ETH/USD

139.13

LTC/USD

40.30

НБУ 20.03.2020

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

30.35

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг стиль и красота Маникюр в стиле минимализм: идеи для тех, кто не любит яркий дизайн
НОВОСТИ Все новости

Маникюр в стиле минимализм: идеи для тех, кто не любит яркий дизайн

Трендовый минимализм – это лаконично, ярко и стильно

сегодня, 17:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Маникюр в стиле минимализм: идеи для тех, кто не любит яркий дизайн

Со временем, маникюр с яркими оттенками и стразами надоедает и хочется чего-то спокойного, не сложного и стильного. Современные нейл-мастера в таких случаях предлагают выполнить маникюр в стиле минимализма. Этот дизайн ноготком сейчас является актуальным.

Нюдовый

Это простота и естественность – два направления, характеризующих вектор современной моды. Самыми популярными нюдовыми цветами в маникюре признаны: бледно сиреневый, нежно розовый, топленное молоко, кофе, пепельный, молочный. Такой маникюр способен подчеркнуть любой образ, добавив в него нотку грации, нежности и чувства стиля.

649LSrxm1KSOMQmbLnuB6d-e_.jpg

Французский

Классика всегда в моде! Такой дизайн подчеркнет вашу элегантность и лаконичность. Фон ногтя можно сделать в любом цвете, ведь многие женщины хотят экспериментировать. 

фра.jpg

Минималистичный

Не нужно каждый ноготок украшать стразами, блестками или другим декором, чтобы маникюр выглядел дорого, на самом деле, эффект будет совсем обратный. Мужчин привлекает лаконичный дизайн, к примеру геометрия. 

мини.jpg

Красный

Это также классика жанра. Однотонное покрытие в алом или винном тоне выглядит страстно и привлекательно.

кр.jpg

Незаметный

Ногти могут выглядеть ухоженно и стильно даже с прозрачным покрытием, максимально приближенном к естественному оттенку. 

_pxvcnkUBtSCAUB6nWgnNwVTP.jpg

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как восстановить ногти после снятия гель-лака.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://lucky-women.ru/minimalizm-v-3manikyure-idei-dlya-tex-kto-ne-lyubit-yarkij-dizajn/?fbclid=IwAR3TVRiYs01tdbqDMI5cs6KOUgBCaj9S_fLn7YQ_IaaIxYaKB0o1iyDZA40
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...