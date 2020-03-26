Как скрыть, что у вас грязные волосы: 5 простых способов

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Приходить на работу или на встречу с жирными волосами всегда неловко и стыдно, но порой так случается и другого выхода нет. Если под рукой не оказалось сухого шампуня, тогда ловите несколько лайфхаков, которые помогут преобразить ваш внешний вид.
Пучок
Сейчас в моде "небрежные прически", так почему бы не воспользоваться ситуацией. Пригладьте прядки, выделите верх и создайте в зоне макушки легкий пучок. Зафиксируйте свою прическу с помощью резинки или заколок, а две-три пряди вытащите из пучка, чтобы создать эффект легкой растрепанности.
Булочка
Спрятать "несвежие" локоны от лишних глаз можно благодаря этой легкой прическе. Откажитесь от тугих гулек, а вот объемный валик, какой используют танцовщицы стоит попробовать. Зафиксируйте прическу невидимками, выделите пряди, добиваясь небрежности.
Лента для волос
Сейчас многие девушки украшают волосы с помощью лент - это выглядит красиво и элегантно. Попробуйте отвлечь внимание окружающих от жирных волос таким аксессуаром. Сделайте хвостик и закрепите ленточку с помощью заколки, чтобы она не сползала.
Коса
Это также эффективный и быстрый вариант, чтобы преобразить свой внешний вид. Заплетите косу, сейчас в интернете есть множество вариантов плетения. Только не плетите слишком туго, сделайте пряди свободными.
Головной убор
Ну, а если нет времени заморачиваться с прической - одевайте головной убор. Только правильно сочетайте его с вашим образом.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, как сделать волосы крепкими и шелковистыми.
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