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Как скрыть, что у вас грязные волосы: 5 простых способов

Узнайте, как правильно замаскировать «несвежий» вид волос

сегодня, 18:25
Автор:

• Светлана Шкурупий

Как скрыть, что у вас грязные волосы: 5 простых способов

Приходить на работу или на встречу с жирными волосами всегда неловко и стыдно, но порой так случается и другого выхода нет. Если под рукой не оказалось сухого шампуня, тогда ловите несколько лайфхаков, которые помогут преобразить ваш внешний вид. 

Пучок

Сейчас в моде "небрежные прически", так почему бы не воспользоваться ситуацией. Пригладьте прядки, выделите верх и создайте в зоне макушки легкий пучок. Зафиксируйте свою прическу с помощью резинки или заколок, а две-три пряди вытащите из пучка, чтобы создать эффект легкой растрепанности. 

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Булочка

Спрятать "несвежие" локоны от лишних глаз можно благодаря этой легкой прическе. Откажитесь от тугих гулек, а вот объемный валик, какой используют танцовщицы стоит попробовать. Зафиксируйте прическу невидимками, выделите пряди, добиваясь небрежности.

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Лента для волос

Сейчас многие девушки украшают волосы с помощью лент - это выглядит красиво и элегантно. Попробуйте отвлечь внимание окружающих от жирных волос таким аксессуаром. Сделайте хвостик и закрепите ленточку с помощью заколки, чтобы она не сползала. 

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Коса

Это также эффективный и быстрый вариант, чтобы преобразить свой внешний вид. Заплетите косу, сейчас в интернете есть множество вариантов плетения. Только не плетите слишком туго, сделайте пряди свободными. 

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Головной убор

Ну, а если нет времени заморачиваться с прической - одевайте головной убор. Только правильно сочетайте его с вашим образом.

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Ранее издание "Комментарии" сообщало, как сделать волосы крепкими и шелковистыми.


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Источник: https://lucky-women.ru/esli-net-vozmozhnosti-pomyt-volosy-5-sposobov-skryt-zhirnye-korni-bez-shampunej/
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