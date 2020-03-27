Лучшие натуральные средства от целлюлита

Целлюлит доставляет женщинам массу неприятностей своим внешним видом, похожим на апельсиновую корку. Но есть проверенные народные средства, которые могут победить эту проблему.

Стабилизация гормонального фона

Гормоны играют в жизни каждой женщины далеко не последнюю роль. Если вы хотите раз и навсегда избавиться от целлюлита, то вам следует подружиться со своей эндокринной системой. Сбалансированное питание — лучший способ сделать шаг навстречу здоровой коже. Чтобы гормональный фон пришел в норму, необходимо включить в рацион свежие овощи и фрукты, заменить красные сорта мяса на курицу или индейку.

Маска из морских водорослей

Морские водоросли выводят токсины, ускоряют кровообращение и повышают тонус кожи. Ввиду высокого содержания йода наблюдается ранозаживляющий эффект. Итак, чтобы приготовить уникальный противоцеллюлитный скраб вам потребуется смешать: 3 столовые ложки толченых сухих морских водорослей (например, нори); ¼ стакана морской соли; ¼ стакана оливкового масла; 3-4 капли любимого эфирного масла. Примите контрастный душ и втирайте кашицу в пораженные участки на протяжении 10-15 минут. Оставьте маску на полчаса, смойте теплой водой и нанесите на тело увлажняющий крем. Средство очень действенное, однако, не переборщите. Допускается делать процедуру 1 раз в неделю, в противном случае возможно появление очагов раздражения.

Увлажнение кокосовым маслом

Выбирайте только натуральные увлажняющие средства. Отлично зарекомендовало себя кокосовое масло. Это натуральное средство, которое содержит насыщенные жиры в большой концентрации, обладает антигрибковым действием и уничтожает болезнетворные микроорганизмы. Благодаря ежедневному использованию кокосового масла можно в значительной мере подтянуть кожу и избавиться от целлюлита. Разотрите немного средства в разгоряченных, после банных процедур ладошках и нанесите на тело.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как приготовить скраб от целлюлита в домашних условиях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!