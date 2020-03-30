Укрепляем ногти правильно: пять простых шагов

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Если вы заметили, что ваши ногти устали от бесконечного покрытия лаком и шеллаком, самое время дать им отдохнуть и укрепить. Как это сделать правильно?
Правильная длина
Девушкам с длинными ногтями приходится туго, ведь любой бытовой вопрос, начиная от "вскрытия" тюбика с тональным кремом и заканчивая уборкой, способен привести к катастрофе. Как минимум, вы отделаетесь сколом. Лучше повременить с длинными ногтями и поносить короткие.
Придание формы
Старайтесь регулярно подрезать и подпиливать ногти. Как только вы заметили, что ногтевая пластина повреждена, тут же берите в руки пилочку. Только будьте аккуратны и не подпиливайте ногти возвратно-поступательными движениями. Направляйте инструмент от края пластины до центра с одной стороны, потом то же повторите с другой.
Регулярное увлажнение
Обязательно купите масло для кутикулы и крем для рук. Первое втирайте в кутикулу и ногтевую пластину, а второй — наносите на кожу рук. Масла хорошо впитываются в ногти, а кремы создают окклюзионный барьер, который задерживает влагу.
Лечение ногтей
На некоторое время откажитесь от маникюра и позвольте ногтям немного отдохнуть и укрепиться. Сейчас существует большое количество "укрепителей" для ногтей, которые содержат витамины А, C, Е и другие полезные вещества.
Уход за кутикулой
Пусть ваши ногти не будут выглядеть так аккуратно, как при маникюре, переборите свое желание избавиться от кутикулы. Она выступает защитным барьером от инфекций и микробов. А в период, когда ногти ослаблены — это особенно важно. Зато теперь весь ваш уход за кутикулой сведется к увлажнению маслом.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, о чем сигнализируют белые пятна на ногтях.
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