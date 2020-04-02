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Избавляемся от морщин: три эффективные маски для лица

Морщины — предмет расстройства для любой женщины

сегодня, 16:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Избавляемся от морщин: три эффективные маски для лица

Современный ритм жизни может привести к усталости, ежедневным стрессам и эмоциональному выгоранию, а эти факторы плохо влияют на организм и сказываются на внешнем виде. Наша кожа нуждается в витаминах и полезных веществах, а обеспечить их можно благодаря правильному уходу.

Сохранить кожу лица здоровой и свежей помогут эти три маски, они идеально увлажняют, а также избавляют от морщин. 

Маска с яичным белком 

Белок одного яйца и 1 столовую ложку сливок смешайте в блендере. На очищенную кожу лица и шеи нанесите смесь и оставьте на 15-20 минут. Затем смойте теплой водой. Эта процедура повышает упругость и гладкость кожи, разглаживая мелкие морщинки.

Маска с медом 

Смешайте в блендере 1 столовую ложку меда, 2 столовые ложки йогурта и половинку очищенного киви. Затем на очищенную кожу лица и шеи нанесите медовую маску и оставьте на 15-20 минут. Такая процедура увлажняет кожу, питает ее витаминами С и Е, которые являются мощными антиоксидантами.

Маска с тыквой 

Смешайте полстакана отваренной мягкой тыквы с 1 столовой ложкой крахмала и 2 чайными ложками оливкового масла. На очищенную кожу лица и шеи нанесите смесь и держите в течение 15-20 минут. Затем смойте теплой водой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему нашей коже очень нужны антиоксиданты. 


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Источник: https://kolobok.ua/mamina-shpargalka/krasota-a-takzhe-style/1176121-izbavlyaemsya-ot-morschin-3-effektivnye-maski
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