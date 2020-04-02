Избавляемся от морщин: три эффективные маски для лица

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Современный ритм жизни может привести к усталости, ежедневным стрессам и эмоциональному выгоранию, а эти факторы плохо влияют на организм и сказываются на внешнем виде. Наша кожа нуждается в витаминах и полезных веществах, а обеспечить их можно благодаря правильному уходу.
Сохранить кожу лица здоровой и свежей помогут эти три маски, они идеально увлажняют, а также избавляют от морщин.
Маска с яичным белком
Белок одного яйца и 1 столовую ложку сливок смешайте в блендере. На очищенную кожу лица и шеи нанесите смесь и оставьте на 15-20 минут. Затем смойте теплой водой. Эта процедура повышает упругость и гладкость кожи, разглаживая мелкие морщинки.
Маска с медом
Смешайте в блендере 1 столовую ложку меда, 2 столовые ложки йогурта и половинку очищенного киви. Затем на очищенную кожу лица и шеи нанесите медовую маску и оставьте на 15-20 минут. Такая процедура увлажняет кожу, питает ее витаминами С и Е, которые являются мощными антиоксидантами.
Маска с тыквой
Смешайте полстакана отваренной мягкой тыквы с 1 столовой ложкой крахмала и 2 чайными ложками оливкового масла. На очищенную кожу лица и шеи нанесите смесь и держите в течение 15-20 минут. Затем смойте теплой водой.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему нашей коже очень нужны антиоксиданты.
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