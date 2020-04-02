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Как быстро отрастить волосы при неудачной стрижке

Неудачная стрижка — неприятность, но это не конец света

сегодня, 17:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

Как быстро отрастить волосы при неудачной стрижке

Если ваш поход к парикмахеру закончился неудачно - не спешите расстраиваться. Волосы рано или поздно отрастут, стоит немножко подождать. А ускорить их рост можно с помощью правильного ухода и питания. 

Массаж головы

Особых навыков массажа от вас не потребуется. Достаточно просто в течение нескольких минут в день аккуратно массировать кожу головы кончиками пальцев. Это улучшает кровообращение и способствует работе волосяных фолликулов. Массаж можно сочетать с нанесением репейного или касторового масла - они отлично стимулируют рост волос и улучшают их внешний вид.

Расчесывание

Частое использование расчески тоже оказывает массажный эффект, улучшает циркуляцию крови и способствует активному росту густой шевелюры.

Правильный шампунь

Для быстрого роста волос выбирайте такие средства по уходу, которые содержат кофеин и витамины группы В. Такие шампуни сделают ваши волосы не только более длинными в самые короткие сроки, но и добавят им энергии и блеска. 

Правильные продукты

Как ни крути, здоровье волос начинается с правильно подобранного рациона. В нем обязательно должно быть достаточно белка (мясо, рыба, чечевица, творог), витамина Е (подсолнечное и оливковое масло, грецкие орехи), омега-3 (жирная рыба - сельдь, лосось), меди (авокадо, виноград, кешью), цинка (говядина, морская рыба, устрицы, сыр) и кремния (овес и пшеница).

Также стоит помнить о негативных факторах, которые наоборот замедляют рост волос: стресс и алкоголь. Чтобы волосы росли быстрее, нужно регулярно медитировать и расслабляться без употребления спиртных напитков.

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Источник: https://kolobok.ua/mamina-shpargalka/krasota-a-takzhe-style/1165629-kak-bystro-otrastit-volosy-pri-neudachnoj-strizhke
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