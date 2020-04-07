Развиваем хороший вкус: 5 признаков стильной женщины

Каждая женщина хочет всегда выглядеть элегантно и стильно. Но не у всех получается создавать идеальный образ, чтобы цвета и вещи красиво сочетались друг с другом. Почему так происходит? Какие признаки помогут развить хороший вкус?

Избирательность

Когда вы приходите в магазин, то без спешки выбираете стильную одежду, которая идеально вам подойдет по форме и по крою (да, для этого надо наизусть знать параметры и нюансы своей фигуры, чтобы каждая вещь сидела на вас, как литая). То есть: вы не спешите; вы выбираете то, что вам нужно, и ничего лишнего. И еще: покупаете только то, что вам нравится, от чего вы получаете истинное удовольствие, чтобы влюбиться в собственное отражение в зеркале.

Отказ от спонтанных покупок

Допустим, вы пришли в магазин, нашли подходящий свитер, который хотели приобрести, но кое-что в нем не так. Цвет. Он светло-желтый, а вы же хотели насыщенный изумрудный. Как быть? Быть стильной — значит не идти на компромиссы с магазином. Вы просто не будете покупать эту вещь, потому что она не подойдет под ваш гардероб или под вещи, с которыми вы планировали сочетать этот свитер.

Наличие базы

Ваши базовые стили одежды уже давно определены, вы успели купить одежду, образующую ваш базовый гардероб. Только после того, как этот "костяк" есть, сверху можно добавлять моду. То есть последовательность такая: сначала стильная база, затем — модные вариации на тему вашего базового стиля.

Индивидуальность

Перестаньте "вестись" на провокации модных блогеров и фэшн-экспертов. Вы и сами знаете, что сейчас в моде, какая одежда для вас стильная. Но одеваетесь вы только в то, что вам подходит, а не в то, что советует глянец. Это яркий признак стильной женщины — ее индивидуальность и самодостаточность.

Образ до мелочей

Прежде чем выйти из дома, вы до мелочей продумаете свой образ. Там не будет ни малейшего места для ошибочной детали. Все в точку, все к месту.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие признаки в одежде выдают одинокую женщину.





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