Названо идеальное средство для пересушенных волос

На состояние волос влияет множество факторов, поэтому они нуждаются в регулярном и правильном уходе. Если ваши локоны потеряли блеск и стали пересушенными, восстановить их можно с помощью натурального и эффективного средства.

Помимо мягких шампуней и кондиционеров с увлажняющим эффектом, вернуть здоровье волосам поможет маска на основе яблочного уксуса. Для ее приготовления вам понадобится: одно яйцо, одна столовая ложка глицерина и одна столовая ложка яблочного уксуса. Смешайте все ингредиенты и нанесите на волосы, после чего оберните их полотенцем и подождите полчаса. Потом тщательно смойте маску под теплой водой с шампунем.

Известно, что яблочный уксус придаст волосам блеск и шелковистость, а глицерин обеспечит питание и увлажнение локон.

Внимание! Смывайте маску только под теплой водой. Ни горячая, ни холодная вода не подходит, иначе эффект от использования будет ниже.

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