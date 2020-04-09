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Что делать, если волосы быстро становятся жирными

Жирным волосам нужен своеобразный уход

сегодня, 12:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Что делать, если волосы быстро становятся жирными

Если ваши волосы слишком быстро становятся грязными, нужно задуматься о том, что приводит их к такому состоянию. Как только вам удастся устранить ошибки в уходе, тогда сразу же заметите положительные изменения.

Неправильное питание

Пересмотрите свой рацион питания, возможно ваши волосы сигнализируют о нехватке витаминов и полезных веществ в организме. Почаще употребляйте рыбу, морепродукты, говядину, яйца. Если же волосы выглядят неопрятными из-за чрезмерной сухости, тогда нужно добавить продукты с полиненасыщенными жирными кислотами: опять же рыба, растительные масла, семечки, дары моря.

Неправильный уход

Обратите внимание на свой шампунь, возможно, он содержит много парабенов и сульфатов. Именно эти вещества способствуют тому, что волосы быстрее жирнеют из-за усиленной работы сальных желез кожи головы.

Неподходящая расческа

Покупая себе аксессуар по уходу за волосами, посмотрите на остроту зубчиков - они не должны царапать кожу. Лучше приобрести расческу из природных материалов - деревянную с натуральной щетиной. 

Некоторые лекарства

Если вы принимаете гормональные препараты, то вполне возможно, что они ухудшают состояние ваших волос. Обычно врачи предупреждают о подобных побочных эффектах. Но не волнуйтесь, как только закончится лечение, волосы станут выглядеть лучше. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как бороться с пересушенными волосами.


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Источник: https://tvoymalysh.com.ua/mom-territory/beauty-secrets/14704-pochemu-volosy-bystro-stanovyatsya-gryaznymi-5-oshibok-v-uhode-za-volosami.html
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