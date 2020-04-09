Что делать, если волосы быстро становятся жирными

Если ваши волосы слишком быстро становятся грязными, нужно задуматься о том, что приводит их к такому состоянию. Как только вам удастся устранить ошибки в уходе, тогда сразу же заметите положительные изменения.

Неправильное питание

Пересмотрите свой рацион питания, возможно ваши волосы сигнализируют о нехватке витаминов и полезных веществ в организме. Почаще употребляйте рыбу, морепродукты, говядину, яйца. Если же волосы выглядят неопрятными из-за чрезмерной сухости, тогда нужно добавить продукты с полиненасыщенными жирными кислотами: опять же рыба, растительные масла, семечки, дары моря.

Неправильный уход

Обратите внимание на свой шампунь, возможно, он содержит много парабенов и сульфатов. Именно эти вещества способствуют тому, что волосы быстрее жирнеют из-за усиленной работы сальных желез кожи головы.

Неподходящая расческа

Покупая себе аксессуар по уходу за волосами, посмотрите на остроту зубчиков - они не должны царапать кожу. Лучше приобрести расческу из природных материалов - деревянную с натуральной щетиной.

Некоторые лекарства

Если вы принимаете гормональные препараты, то вполне возможно, что они ухудшают состояние ваших волос. Обычно врачи предупреждают о подобных побочных эффектах. Но не волнуйтесь, как только закончится лечение, волосы станут выглядеть лучше.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как бороться с пересушенными волосами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!