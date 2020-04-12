Как избавиться от перхоти в домашних условиях

С перхотью приходиться сталкиваться очень часто. Это кожное заболевание может возникнуть по разным причинам, но для того, чтобы избавиться от перхоти не обязательно покупать дорогостоящие шампуни. Привести волосы и кожу головы в порядок помогут народные средства.

Эксперты утверждают, что в борьбе с перхотью помогает лимон. Соком этого цитрусового натирают кожу головы. Такая процедура может вызвать неприятные ощущения, но со временем это пройдет. С каждым разом старайтесь увеличивать время процедуры до 30 мин.

Также устранить проблему можно с помощью касторового масла и настойки календулы. Нужно взять эти ингредиенты в равном количестве и смешать. Смесь использовать как маску для волос. Ее нужно втирать в кожу головы за 7 мин до мытья.

Настойка из крапивы тоже эффективна в борьбе с перхотью. Одну столовую ложку сухой крапивы измельчите и залейте стаканом кипятка. После того, как крапива настоится, ее нужно процедить и втирать в кожу головы 2 раза в неделю. Рекомендуется делать такую процедуру на ночь, не споласкивая волосы.

Избавиться от этого заболевания можно с помощью следующих ингредиентов: 2 желтка смешайте с соком лимона и несколькими каплями касторового или репейного масла. Полученную смесь втирайте в кожу голову за 10 минут до мытья. Регулярное применение этого народного средства поможет эффективно и надолго устранить перхоть.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как сделать волосы крепкими и шелковистыми.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!