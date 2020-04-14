4 модели женской весенней обуви, которые сведут мужчин с ума

Зачастую мужчины не следят за трендами и вряд ли будут оценивать женский образ по критерию “модно/немодно”. Они, скорее, доверяют собственным глазам и чувствам. Мужчине либо нравится как выглядит его спутница, либо нет. То, что его приведут в восторг огромные кроссовки на маленьких ножках либо бесформенные угги, весьма сомнительно. А вот женственная и изящная обувь, точно, не оставит его равнодушным.

Ботфорды

Сапоги с высоким голенищем давно стали неотъемлемой частью базового женского гардероба. А если ко всему еще добавить каблук - это, считай, беспроигрышный вариант. В подсознании такие сапоги ассоциируются у мужчин с чулками, которые, в свою очередь, являются одним из самых сексуальных предметов женского гардероба. Особенно эффектно ботфорды смотрятся с платьями, юбками-мини и облегающими джинсами. Однако, женщинам стоит быть осторожными при выборе подобной пары обуви. Стоит избегать моделей с обилием декора и страз. Чем минималистичнее пара, тем лучше.





Ботильоны

Такая модель сделает маленькую женскую ножку еще более изящной. Если ботфорды - это выбор смелых и некоторым могут показаться слишком вызывающими, - то ботильоны подойдут, без исключения, всем. Пара без каблуков - отличный вариант на каждый день. Если же хочется создать образ хрупкой и нежной девушки, которую захочет окружить заботой и вниманием любой мужчина, то лучше подыскать модель с устойчивым каблуком. Также следует присмотреться к ботильонам с острым носом. Их мужчины считают наиболее эффектными. Расцветку можно выбрать любую - от нейтральной до анималистической. Однако, сверх ярких оттенков, все же, лучше избегать. Их довольно сложно сочетать с другими предметами женского гардероба.





Сапожки со шнуровкой

Выбирать можно как высокие сапоги, так и ботильоны либо ботинки. Подобные модели сейчас на пике популярности. Они придутся по вкусу модницам и заставят окружающих мужчин обратить внимание на стройные женские ножки. А шнуровка станет дополнительным магнитом. Такую обувь лучше всего носить с женственными трикотажными либо летящими платьями. Если правильно сыграть на контрасте, остаться незамеченной не получится.





Туфли-лодочки

Проверенная временем и миллионами мужских восторженных взглядов классика. Как только на улице немного потеплеет, женщины могут смело доставать лодочки со шкафа. Во-первых, они сочетаются практически со всем - от элегантного вечернего платья до дерзких повседневных джинсов. Во-вторых, делают женские ноги стройнее, притягательней и сексуальней. Именно поэтому они так нравятся мужчинам. Безусловно, лодочки должны быть на каблуке и правильно подобранные по цвету - для создания эффекта бесконечных ног.





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