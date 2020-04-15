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Как правильно сочитать ремень и обувь: советы мужчинам

Эти советы помогут подобрать правильный ремень в любой ситуации

сегодня, 15:04
Автор:

• Зинченко Павел

Как правильно сочитать ремень и обувь: советы мужчинам

Качественный ремень всегда присутствует в гардеробе у мужчины. Но многие из нас не придают ему особого значения. Главное, чтобы штаны держал, все остальное не важно. Тем не менее, ремень играет значительную роль в вашем имидже и серьезно влияет не внешний вид. Чтобы помочь вам лучше ориентироваться в этом, мы расскажем, как правильно сочитать ремень и обувь.

1. Плетеные, текстильные и другие “замысловатые“ ремни часто сложно подобрать к обуви. Посему пусть они хотя бы сочетаются с брюками.

2. Если обувь замшевая, ремень должен быть из такого же материала. Хотя, не беда, если он не замшевый. Главное — чтобы было как в правиле №4.

3. Еще одна не самая строгая деталь: цвет бляшки на ремне должен соответствовать цвету часов и запонок. Получится попасть в тон — будет просто шикарно.

4. Цвет ремня строго должен соответствовать цвету обуви.

5. Не поддевай ремень под кожаную бирку на джинсах. Какого штаны бренда — никому до этого нет особого дела.

И еще один совет в качестве бонуса. Для джинсов с рабочими ботинками выбирай широкий ремень из грубой кожи. Если же ты в черных английских оксфордах топаешь на работу в офис, то подыскивай тонкий и элегантный ремень.

Эти советы помогут избежать тебе некоторых нелепостей во внешнем виде. Также издание "Комментарии" расскажет о самых популярных мужских прическах


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Источник: https://mport.ua/lajfstajl/style/762327-remen-i-obuv-muzhskie-sovety-po-ih-sochetaniju
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