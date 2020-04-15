Как сделать маску-пленку в домашних условиях

При регулярном и правильном уходе ваша кожа всегда будет здоровой и красивой. Для этого не обязательно посещать салоны и делать бьюти-процедуры, ведь ухаживать за кожей лица можно и в домашних условиях.

Увлажнить и очистить кожу можно с помощью маски-пленки, которую легко приготовить самостоятельно. Основной ингредиент, который позволяет добиться "пленки" в домашних условиях - желатин (а не клей ПВА, как думают многие). Именно этот естественный коллаген дает не только застывающую текстуру, но и глубоко проникает в кожу, питает и заставляет ее омолаживаться.

Активированный уголь позволяет эффективно, но бережно очистить кожу, снять воспаление, убрать загрязненные поры и стимулировать кровообращение. Яйцо (как белок, так и желток) питает, снимает раздражение и подтягивает кожу.

Запомните, что все маски-пленки наносятся только на чистую, предварительно вымытую кожу. Как же сделать маску-пленку в домашних условиях?

Измельчите 3 таблетки активированного угля, соедините со столовой ложкой желатина и 2 столовыми ложками молока. Поставьте в микроволновку на 15 минут, затем размешайте. Если смесь не растворилась, поставьте еще на 5-10 минут. Остудите и нанесите на 20 минут на лоб, нос и подбородок, а зоны вокруг глаз лучше избегать.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как эффективно избавиться от морщин с помощью маски для лица.

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