Как одеваются неуверенные в себе женщины: четыре признака

Психологи говорят, что характер и эмоциональное состояние человека можно определить с помощью не только его поведения, но и выбора повседневной одежды. Например, женщину с низкой самооценкой выдают некоторые особенности ее гардероба. Какие именно?

Цвет

Девушки, которых не волнует общественное мнение, чувствуют себя одинаково комфортно в любом цвете. А неуверенная в себе женщина имеет в основном темные и серые цвета в своем гардеробе. Причина этого в том, что она пытается слиться с толпой и не привлекать к себе внимания.

Мешковатая одежда

Красивые девушки часто бывают неуверенными в своей внешности. Например, женщины с красивой пышной фигурой, часто считают себя слишком толстыми, что заставляет скрывать тело под мешковатой негабаритной одеждой. Конечно, вам может нравится такой стиль, но уверенная в себе женщина не будет одеваться только в "мешок" все время.

Мамин стиль

Не каждому удается найти свой стиль, даже спустя много лет. Некоторые полагаются на модный вкус своих матерей, и в этом нет ничего плохого — до определенного возраста. Но если вам за 40, и вы все еще выглядите как ваша собственная мать или не следите за модными тенденциями, вам пора пересмотреть свой гардероб.

Нет золотой середины

Привычка одеваться слишком просто или, наоборот, используя слишком яркие аксессуары и макияж, тоже говорит о неуверенности. Те, кто воздерживаются от макияжа и красивой укладки, в очередной раз пытаются слиться с толпой. Женщины, которые надевают все, что у них есть, наоборот, делают все возможное, чтобы показать, что у них нет проблем с самооценкой. Это тоже признак неуверенности.

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