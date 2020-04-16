Как носить обычные джинсы и выглядеть модно

Наверняка у вас в шкафу лежит как минимум одна пара джинсов, и вы обязательно их носите. А как же! Джинсы универсальная одежда, а если еще и идеально сидят по фигуре, то и любимая. Как же создать стильный образ с помощью этой базовой вещи?

Черные приталенные джинсы

Эта вещь классическая: не обтягивает лишнее подобно леггинсам и в тоже время стройнит. Возьмите черные джинсы с небольшой бахромой снизу или с потертостями, добавьте к ним кроссовки белого цвета, длинный черный кардиган и белую футболку, можно с принтом. Все, стильный уличный look готов!





Mom джинсы

Не путать с бойфрендами. Мом-джинсы пришли к нам из стиляжных 70-х. Их плюсы в том, что они:

- обтягивают попу, но не так сильно, как скинни;

- прячут животик за высокой и свободной талией;

- зауженные к низу, что позволяет подвернуть их и добавить тем самым образу изюминки.

Классический цвет мом-джинсов — светло-голубой. Надевайте к ним яркий топ и яркую обувь.





Яркие облегающие джинсы

Это желтые, красные, белые скинни. А поскольку яркие и светлые цвета полнят, плюс — скинни, к таким джинсам стоит надевать длинную свободную тунику — чтобы не подчеркивать излишне облегающие бедра, на ноги — каблуки, чтобы добавить стройности. Кстати, к светлым джинсам лучше надевать что-то нейтральное — черное в самый раз.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие джинсы будут в тренде в 2020 году.

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