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Что разрушает женственность: три главные привычки

Женственность – основа любой гармоничной женщины

сегодня, 18:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Что разрушает женственность: три главные привычки

Многие факторы влияют на самочувствие и эмоциональное состояние женщины. Но есть привычки, которые не только ухудшают качество жизни, но и приводят к разрушению женственности. На что следует обратить внимание?

Чрезмерная активность

Вы думаете, что можете все. И убрать в квартире, и поиграть с детьми, и заняться нелюбимым спортом (потому что все им занимаются), и вовремя отправить отчеты. Может пора отдохнуть? Делая так много не всегда нужной для вас работы, вы забывайте о действительно важных вещах - о себе. В конечном итоге это приводит к внутреннему выгоранию и потере ориентиров. Ну, а про женственность вообще можно не говорить. Усталость чаще оказывается куда сильнее желания хорошо выглядеть. 

Много негатива в вашей жизни

И пускаете его в вашу жизнь только вы. Нелюбимая работа, деспот-начальник и диктатор муж - все эти факторы напрямую влияют на то, как вы себя чувствуете и ощущаете. Когда женщина занимается любимым делом, она светится изнутри. А главное - появляется энергия, чтобы жить в гармонии с собой. 

Перетягивание одеяла на себя

Как часто вы вступаете в конфронтацию со своим мужчиной? Вероятно, иногда вы это делаете даже неосознанно. И все же делаете. Подумайте о том, сколько раз вы брали слишком много на себя. Как много хлопот взваливали на свои плечи, думая, что можете сами с этим справиться. Безусловно, мы все знаем, на что способны женщины. Однако вместе с этим вы не должны терять свою хрупкость и нежность. А решить хоть треть ваших проблем может и любящий мужчина. Поверьте, ему это только в радость будет. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие вещи лишают женщину положительной энергии.


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Источник: https://kolobok.ua/semya/psikhologiya/1685426-chto-razrushaet-vashu-zhenstvennost-5-glavnykh-privychek
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