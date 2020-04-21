Радужный маникюр снова в тренде: несколько интересных идей

В связи с карантином, многие женщины вынуждены самостоятельно ухаживать за своими ногтями и делать маникюр. В социальной сети есть множество вариантов, которые помогут сделать ногти стильными и необычными. Главным негласным трендом признан радужный маникюр, ведь яркие цвета - именно то, что не хватает нам в обычной жизни. Закажите себе через интернет цветные лаки и таким образом разнообразьте свою рутину и повысьте себе настроение.

Яркая пастель

Если раньше вы никогда не красили ногти в ярко-салатовый или голубой, то сейчас самое время пересмотреть собственные консервативные взгляды на жизнь и попытаться быть смелее во всем - от маникюра до профессии или романтических свиданий (в zoom-формате).





Приглушенные цвета

Если слишком яркие цвета вам не нравятся, тогда можете стартовать вариантом с немного приглушенными оттенками. Сделайте акцент на необычную изысканную палитру, одобренную институтом Pantone - зеленый квезаль, сахарный миндаль, галактический синий, черный чеддер.





Разноцветный френч

Элегантным решением представляется разноцветный французский маникюр. Он выглядит не так изысканно и эпатажно, плюс, не требует срочной коррекции, так как незаметно отрастает у основания.