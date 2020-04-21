Язык

Українська

Русский

Coinspot 21.04.2020

BTC/USD

6855.71

ETH/USD

172.03

LTC/USD

40.81

НБУ 21.04.2020

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

29.70

RUB/UAH

0.35

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг стиль и красота Радужный маникюр снова в тренде: несколько интересных идей
НОВОСТИ Все новости

Радужный маникюр снова в тренде: несколько интересных идей

Такой маникюр подойдет под всю одежду из вашего гардероба

сегодня, 17:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Радужный маникюр снова в тренде: несколько интересных идей

В связи с карантином, многие женщины вынуждены самостоятельно ухаживать за своими ногтями и делать маникюр. В социальной сети есть множество вариантов, которые помогут сделать ногти стильными и необычными. Главным негласным трендом признан радужный маникюр, ведь яркие цвета - именно то, что не хватает нам в обычной жизни. Закажите себе через интернет цветные лаки и таким образом разнообразьте свою рутину и повысьте себе настроение. 

Яркая пастель

Если раньше вы никогда не красили ногти в ярко-салатовый или голубой, то сейчас самое время пересмотреть собственные консервативные взгляды на жизнь и попытаться быть смелее во всем - от маникюра до профессии или романтических свиданий (в zoom-формате).

12.jpeg

Приглушенные цвета

Если слишком яркие цвета вам не нравятся, тогда можете стартовать вариантом с немного приглушенными оттенками. Сделайте акцент на необычную изысканную палитру, одобренную институтом Pantone - зеленый квезаль, сахарный миндаль, галактический синий, черный чеддер.

11.jpg

Разноцветный френч

Элегантным решением представляется разноцветный французский маникюр. Он выглядит не так изысканно и эпатажно, плюс, не требует срочной коррекции, так как незаметно отрастает у основания.