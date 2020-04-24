Секс-символы 60-ых: три самых ярких красавицы

Современный кинематограф знает множество сногсшибательных красавиц, которые поражают своими формами, улыбками, грациозными манерами и шикарными нарядами. Термин "сеск-символ" появился в 1911 году. Даже немного страшно представить себе, что в те временами считалось эталоном сексуальности. А вот если пойти немного дальше, то можно убедится, что не только популярные актриссы современности могут похвастаться своей красотой.



Сегодня мы предлагаем вашему вниманю несколько красоток из далеких 60-ых годов.

Ракель Уэлч





Ракель Уэлч родилась в Чикаго, штат Иллинойс. С ранних лет работала на различных должностях, к примеру, синоптиком, а также пробовала себя в модельном бизнесе. В середине 1960-х годов Уэлч подписала контракт с 20th Century Fox. Так и стала международно признанной (особый вклад в это сделала ее главная роль в научно-фантастическом фильме Fantastic Voyage 1966-го). На сегодняшний день Ракель Уэлч снялась более чем в ста фильмах и телевизионных программах. Она стала известна благодаря своим длинным каштановым волосам и большим карим глазам. В 1966 году барышня снялась в фильме-римейке "Миллион лет до нашей эры", в котором она показала свои формы в доисторическом бикини из кожи животных.

Бетти Пейдж





Бетти Пейдж родилась в Нэшвилле в 1923 году, штат Теннесси. В молодом возрасте работала моделью, но ее не замечали до 1955 года, пока она не снялась для Playboy. Благодаря сей фотосессии вскоре ее и стали считать самой очаровательной девушкой Нью-Йорка. Дошло до того, что Бетти Пейдж назвали "Королевой Pinup". Но в конце 1950-х годов у дамы случился нервный срыв, после которого ее закрыли в психушке. Причина — звезда напала на свою домохозяйку. Ей был поставлен диагноз "острая шизофрения". Бетти выпустили только в 1992 году.

Урсула Андресс





Урсула Андресс — швейцарская актриса, начала свою карьеру в качестве модели искусства в Риме, что привело ее в итальянскую киноиндустрию. В 1962 году она получила роль в фильме о Джеймсе Бонде "Доктор Ноу". Лицо Андресс стало всемирно известным. Она была звездой, такой как Элвис, Фрэнк Синатра и Марчелло Мастроянни. В фильме Доктор Ноу Андресс выходит из Карибского моря в белом бикини. Этот момент считают одним из самых сексуальных в истории кино. Он сделал Урсулу Андресс объектом любви для миллионов молодых мужчин.

Возможно, они понравятся не всем современным мужчинам. Но для своей эпохи они в самом деле выглядят эффектно. Также издание "Комментарии" покажет 10 самых гарячих танцовщиц бразильского карнавала.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!