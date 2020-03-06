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Топ 10 самых гарячих танцовщиц бразильского карнавала

Десять самба-королев на карнавале в Рио-де-Жанейро 2020

сегодня, 13:41 546
Автор:

• Зинченко Павел

Топ 10 самых гарячих танцовщиц бразильского карнавала

Власти Бразилии не стали менять своих планов перед угрозой со стороны коронавируса и традиционный карнавал в стране набирает обороты. Самые красивые девушки (прям как те, что на фотографиях), самые масштабные и яркие декорации и выступления - все это можно сейчас увидеть на улицах многих бразильских городов. 

Лучшие школы самбы показывают свое мастерство во время карнавального парада в Рио-де-Жанейро. Соревнования проходят на протяжении двух дней. Самба впервые стала частью карнавала в далеком 1917 году. Этот танец, который имеет африканские корни, начал быстро набирать популярность. В связи с этим и появились специализированные школы,  где проффесионально обучали самбе. Первая из них, "Дейша Фалар", была основана в 1928 году.

Всемирно известным и наиболее красочным является карнавал в Рио-де-Жанейро. Театрализованные представления проводят на специальных передвижных платформах, в них участвуют не менее пяти тысяч человек.

В общем, смотри, какие знойные красотки представляли школы самбы на карнавале в Рио-де-Жанейро 2020:


Как сообщало издание "Комментарии", в Бразилии не будут отменять карнавал из-за коронавируса.


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Источник: https://mport.ua/devuski/adult/1193946-samba-korolevy-foto-samykh-goryachikh-tantsovschits-karnavala-v-rio-de-zhanejro-2020
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