Топ 10 самых гарячих танцовщиц бразильского карнавала

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Власти
Бразилии не стали менять своих планов перед угрозой со стороны коронавируса и традиционный карнавал в стране набирает обороты. Самые
красивые девушки (прям как те, что на фотографиях), самые масштабные и яркие декорации и выступления - все
это можно сейчас увидеть на улицах многих бразильских городов.
Лучшие школы самбы показывают свое мастерство во время карнавального парада в Рио-де-Жанейро. Соревнования проходят на протяжении двух дней. Самба
впервые стала частью карнавала в далеком 1917 году. Этот танец, который имеет африканские корни, начал быстро набирать популярность. В связи с этим и появились специализированные школы, где проффесионально обучали самбе. Первая из них, "Дейша Фалар", была основана в 1928 году.
Всемирно известным и наиболее красочным является карнавал в Рио-де-Жанейро.
Театрализованные представления проводят на специальных передвижных платформах,
в них участвуют не менее пяти тысяч человек.
В общем, смотри, какие знойные красотки представляли школы самбы на карнавале в Рио-де-Жанейро 2020:
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