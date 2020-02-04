В Бразилии не будут отменять карнавал из-за коронавируса

Известный бразильский карнавал, который проходит в этом году в конце февраля в в Рио-де-Жанейро, не будут отменять из-за коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения страны Энрике Мандетта в соцсети Twitter.

"Это культурное событие, которое формирует нашу идентичность. Нет никаких оснований, чтобы выдвигать такую гипотезу об отмене карнавала, надеемся, что в это время люди будут развлекаться, наслаждаться праздником", - сказал Мандетта.

Как известно, в стране врачи зафиксировали четырнадцать подозрительных случаев на короновирус, но на данный момент официальных заявлений по поводу подтверждения нет. Поэтому, как посчитали в минздраве страны, это не повод отменять праздник. а карнавалу ежегодно готовятся самые лучшие танцевальные школы страны, где они могут посоревноваться и получить первое место.



Как сообщало издание "Комментарии", согласно данным китайских экспертов, в зависимости от увеличения смертности, новый опасный вирус может распространяться и мутировать. По одной из версий, болезнь появилась на рынке, где проводились незаконные операции с дикими животными. В исследованиях отмечается, что наиболее близкое совпадение по генетическому коду этого вируса наблюдается у двух видов животных - южнокитайского многополосого крайта и китайской кобры. Китайский профессор в Германии прогнозирует, что эпидемия достигнет своего пика в марте, а продолжиться может до мая.

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