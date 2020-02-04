В Бразилии не будут отменять карнавал из-за коронавируса

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Известный бразильский карнавал, который проходит в этом году в конце февраля в в Рио-де-Жанейро, не будут
отменять из-за коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения страны Энрике Мандетта в соцсети Twitter.
"Это культурное событие, которое формирует нашу идентичность. Нет никаких оснований, чтобы выдвигать такую гипотезу об отмене карнавала, надеемся, что в это время люди будут развлекаться, наслаждаться праздником", - сказал Мандетта.
Как
известно, в стране врачи зафиксировали четырнадцать подозрительных случаев на короновирус, но на данный момент официальных заявлений по поводу подтверждения нет. Поэтому, как посчитали в минздраве страны, это не повод отменять праздник. а карнавалу ежегодно готовятся самые лучшие танцевальные школы страны, где они могут посоревноваться и получить первое место.
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