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В Бразилии не будут отменять карнавал из-за коронавируса

В настоящее время министерство зафиксировало 14 подозрительных случаев в Бразилии

сегодня, 01:15
Автор:

• Ольга Чародий

В Бразилии не будут отменять карнавал из-за коронавируса

Известный бразильский карнавал, который проходит в этом году в конце февраля в в Рио-де-Жанейро, не будут отменять из-за коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения страны Энрике Мандетта в соцсети  Twitter.

"Это культурное событие, которое формирует нашу идентичность. Нет никаких оснований, чтобы выдвигать такую гипотезу об отмене карнавала, надеемся, что в это время люди будут развлекаться, наслаждаться праздником", - сказал Мандетта.

Как известно, в стране врачи зафиксировали четырнадцать подозрительных случаев на короновирус,  но на  данный момент официальных заявлений по поводу подтверждения нет. Поэтому, как посчитали в минздраве страны, это не повод отменять праздник. а карнавалу ежегодно готовятся самые лучшие танцевальные школы страны,  где  они могут посоревноваться и получить первое место. 

 Как сообщало издание "Комментарии", согласно данным китайских экспертов, в зависимости от увеличения смертности, новый опасный вирус может распространяться и мутировать. По одной из версий, болезнь появилась на рынке, где проводились незаконные операции с дикими животными. В исследованиях отмечается, что наиболее близкое совпадение по генетическому коду этого вируса наблюдается у двух видов животных - южнокитайского многополосого крайта и китайской кобры.  Китайский профессор в Германии прогнозирует, что эпидемия достигнет своего пика в марте, а продолжиться может до мая.

 

 

 


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