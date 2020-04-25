Как быть красивой на карантине: топ-3 прически для дома

Женщина всегда должно выглядеть ухоженной и красивой, поэтому карантин - не повод запускать себя, а возможность освоить новые навыки. Предлагаем несколько вариантов причесок, которые позволят вам заниматься домашними делами и при этом выглядеть стильно и красиво.

Небрежные пряди

Эту домашнюю укладку называют messy hair, сделать ее очень просто, главное заняться прической после мытья волос. Сбрызните пряди спреем текстурирующего типа и подсушите при помощи фена, а затем просто сбейте, пропустите через пальцы рук, словно расчесывая. В принципе, прическа готова, но можно ее слегка зафиксировать специальным средством, а концы обработать маслом, чтобы заблестели.





Платок

Этот эффектный аксессуар прекрасная замена привычной фиксирующей резинке. Платком можно собрать пряди, причем он отнесется к ним более бережно — не сожмет и не сломает. Несколько разных платков, подходящих к домашним костюмам сделают ваш образ просто незабываемым.





Плетение кос

Это замечательный способ собрать пряди, сделав эффектную, броскую, но аккуратную прическу. Идеальный вариант для домашнего аутфита. Основное правило — не плетите слишком опрятных кос, создавайте небрежные композиции, чтобы не потерять эффект расслабленности. Кроме того, такая коса может доставлять дискомфорт. Что касается манеры плетения, выбирайте что по душе — французская, обычная, рыбья коса, комбинация из нескольких — все зависит от вашего умения.





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